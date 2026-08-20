Έναν εκτενή οδηγό σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούν οι αιτούντες άσυλο προκειμένου να ζουν στο βρετανικό κοινωνικό περιβάλλον, δημοσίευσε το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας. Μεταξύ άλλων, ο οδηγός τους καλεί να μην βιάζουν ή να παρενοχλούν σεξουαλικά άλλους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των συντρόφων και των παιδιών τους.

Το έγγραφο απευθύνεται σε ανθρώπους που φτάνουν στη Βρετανία έχοντας εγκαταλείψει άλλες χώρες και εξηγεί, μεταξύ άλλων, ότι «οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να βγάζουν τα δικά τους χρήματα και να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη ζωή τους».

Οι οδηγίες απευθύνονται κυρίως σε άνδρες, ενώ περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες για αιτούντες άσυλο που θεωρούν ότι μπορεί να έχουν πέσει θύματα παράνομης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τον οδηγό, οι άνθρωποι καλούνται:

να μην κάνουν σεξουαλικά σχόλια, ακόμα κι αν πιστεύουν ότι πρόκειται για κομπλιμέντο,

να μην σφυρίζουν ή κάνουν ήχους φιλιού προς άλλους,

να μην ακολουθούν κάποιον ή να του κλείνουν τον δρόμο,

να μην προβαίνουν σε αγενείς ή προσβλητικές χειρονομίες και λεκτικές προσβολές λόγω φύλου, θρησκείας ή εμφάνισης.

Οι οδηγίες προειδοποιούν επανειλημμένα ότι η παραβίαση του νόμου θα οδηγήσει σε προβλήματα με τις Αρχές, στην απώλεια στέγασης ή άλλης υποστήριξης και θα επηρεάσει και την αίτηση ασύλου.

Παράλληλα, οι αιτούντες άσυλο προειδοποιούνται ότι αποτελεί σοβαρό αδίκημα η λήψη ή η κοινοποίηση σεξουαλικών εικόνων χωρίς τη συγκατάθεση του εικονιζόμενου. Εκτός από τον οδηγό, το υπουργείο Εσωτερικών έχει σχεδιάσει και σειρά αφισών με ενημερωτικό υλικό για τους αιτούντες άσυλο.

Οι οδηγίες περιλαμβάνονται σε έγγραφο εννέα σελίδων με τίτλο «Understanding behaviours and expectations in the UK: A guide for asylum seekers» («Κατανόηση της συμπεριφοράς και των προσδοκιών στη Βρετανία: Οδηγός για αιτούντες άσυλο»).

Οι ενότητες αφορούν, μεταξύ άλλων, την ισότητα των φύλων, την ενδοοικογενειακή βία, το σεξ και τη συναίνεση, καθώς και τον σεβασμό στους δημόσιους χώρους, την αναζήτηση βοήθειας και τη ζωή στη Βρετανία.

Αντιδράσεις στην πολιτική σκήνη – «Θα έπρεπε να τους απελάσουν»

Περίπου 101.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση ασύλου στη Βρετανία το έτος που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, αριθμός μειωμένος κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περίπου 46.000 αφίξεις στη χώρα καταγράφηκαν μέσω παράτυπων διαδρομών, όπως οι μικρές βάρκες που διασχίζουν τη Μάγχη, σύμφωνα με το Sky News.

Η παράτυπη μετανάστευση και οι αφίξεις μέσω της Μάγχης με μικρές βάρκες βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει αυστηρή πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, οι συγκεκριμένες οδηγίες φέρεται να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας, ώστε η άγνοια της νομοθεσίας να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για παράνομες πράξεις.

Το ζήτημα έχει βρεθεί στο στόχαστρο κομμάτων όπως οι Συντηρητικοί και το Reform UK, ιδιαίτερα έπειτα από μια σειρά υποθέσεων που έχουν απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα και αφορούν αιτούντες άσυλο και ποινικά αδικήματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών, Κρις Φιλπ, δήλωσε: «Θα έπρεπε να τους απελάσουν, αντί να προσπαθούν να εκπαιδεύσουν αυτούς τους παράτυπους μετανάστες που είναι -κυρίως- νεαροί άνδρες, να συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο απέναντι στις γυναίκες».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Reform UK για θέματα Εσωτερικών, Ζία Γιουσούφ, χαρακτήρισε τον οδηγό «ντροπή», σε βίντεο που δημοσίευσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.