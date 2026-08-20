Πρώτη σειρά στις επιδείξεις μόδας του Παρισιού, εμφανίσεις σε κόκκινα χαλιά, καλοκαιρινές φωτογραφίες σε ιδιωτικά σκάφη και μια δημόσια εικόνα επιμελημένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες (παντρεύτηκαν στις 4 Ιουλίου του 1999) έχουν χτίσει την εικόνα του πιο αναγνωρίσιμου ζευγαριού της Βρετανίας. Ένας συνδυασμός αθλητικής δόξας και υψηλής μόδας που έγινε σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη κουλτούρα δημοσιότητας.

Πίσω από αυτή την εικόνα όμως, βρίσκεται κάτι λιγότερο λαμπερό αλλά αρκετά πιο ενδιαφέρον. Δύο ισολογισμοί. Στις αρχές του 2026, ο βασικός επενδυτής της εταιρείας μόδας της Βικτόρια Μπέκαμ δήλωσε ότι θεωρεί εφικτό το brand να εμφανίσει τζίρο 1 δισ. δολαρίων.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο όμιλος συμμετοχών του Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε ανακοινώσει κέρδη-ρεκόρ, ενώ τα μερίσματα προς τους μετόχους έφτασαν συνολικά τα 75,6 εκατ. δολάρια.

Αντί για μία κοινή εταιρεία, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ ελέγχουν δύο ξεχωριστούς ομίλους συμμετοχών, καθέναν με τα δικά του κεφάλαια, τους δικούς του θεσμικούς επενδυτές και τη δική του λογική ανάπτυξης. Το επώνυμο Μπέκαμ στηρίζει σήμερα δύο επιχειρηματικά κέντρα που αναπτύσσονται παράλληλα, χωρίς κοινό ταμείο.

Οι δύο μεγάλες καριέρες

Όταν γνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, κανείς από τους δύο δεν χρειαζόταν τον άλλο για να είναι γνωστός. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έπαιζε στη Manchester United και εξελισσόταν ως ένας από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του, με αναγνωρισιμότητα που ξεπερνούσε τα όρια του γηπέδου.

Η Βικτόρια, ως Posh Spice, ήταν μέλος ενός από τα πιο εμπορικά ποπ συγκροτήματα της δεκαετίας, των Spice Girls, με δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων.

Έτσι, όταν έγιναν ζευγάρι αποτελούσαν ήδη δύο διακριτά εμπορικά μεγέθη, και αυτή η αφετηρία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί αργότερα οι πορείες τους παρέμειναν δομικά χωριστές αντί να συγχωνευθούν σε ένα ενιαίο οικονομικό σχήμα.

Ο όμιλος του Ντέιβιντ

Μετά την αποχώρησή του από το ενεργό ποδόσφαιρο το 2013, το εισόδημα του Ντέιβιντ Μπέκαμ στηρίχθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αξιοποίηση του ονόματος και της εικόνας του. Όχημα αυτής της δραστηριότητας είναι η DRJB Holdings, η μητρική εταιρεία που συγκεντρώνει τρεις λειτουργίες. Η DB Ventures αποτελεί τον πυρήνα και διαχειρίζεται τις μεγάλες εμπορικές συνεργασίες και τις άδειες χρήσης του σήματος. Η Seven Global αναλαμβάνει συγκεκριμένες συμφωνίες παραχώρησης, όπως με τις Adidas, Tudor, Safilo και Coty. Και το Studio 99 παράγει το οπτικοακουστικό υλικό γύρω από το όνομα Μπέκαμ.

Η καθοριστική κίνηση έγινε το 2022, όταν η αμερικανική Authentic Brands απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό περίπου 55% στον όμιλο έναντι 270 εκατ. δολαρίων, με τον Μπέκαμ να κρατά το υπόλοιπο 45%. Η Authentic Brands ειδικεύεται στην εξαγορά εμπορικών σημάτων, όπως η Reebok, και στην παραχώρησή τους σε τρίτους έναντι δικαιωμάτων. Έτσι ο Μπέκαμ εξασφάλισε άμεση ρευστότητα και πρόσβαση σε μεγαλύτερη εμπορική κλίμακα.

Το αποτέλεσμα φάνηκε γρήγορα. Οι συνεργασίες πολλαπλασιάστηκαν, από είδη ένδυσης και αρώματα έως ρόλους πρεσβευτή, και για τη χρήση του 2024 ο όμιλος ανακοίνωσε κέρδη αυξημένα κατά 24% στα περίπου 45 εκατ. δολάρια, με έσοδα κοντά στα 92 εκατ. δολάρια. Η δυναμική ανάπτυξης συνεχίστηκε και μέσα στο 2025.

Στο χαρτοφυλάκιο της Authentic Brands, το όνομα του Ντέιβιντ Μπέκαμ βρίσκεται δίπλα σε εκείνα της Μέριλιν Μονρόε, του Έλβις Πρίσλεϊ και του Μοχάμεντ Άλι, ονομάτων που εξακολουθούν να παράγουν έσοδα δεκαετίες μετά τον θάνατο των κατόχων τους. Πρόκειται για μηχανισμό εξειδικευμένο στο να κρατά ένα σήμα εμπορικά ζωντανό πολύ πέρα από τη ζωή του ανθρώπου που το δημιούργησε.

Ο όμιλος της Βικτόρια

Η διαδρομή της Βικτόρια Μπέκαμ ήταν πιο δύσκολη, γιατί το εγχείρημά της ήταν διαφορετικής φύσης. Σε αντίθεση με την εμπορική αξιοποίηση ενός ήδη παγκοσμίως αναγνωρίσιμου προσωπικού brand, εκείνη χρειάστηκε να χτίσει από την αρχή μια εταιρεία μόδας, με προϊόντα, παραγωγή, δίκτυο πωλήσεων και οργανωμένη επιχειρηματική δομή. Το brand Victoria Beckham ιδρύθηκε το 2008 και για χρόνια κατέγραφε ζημιές, με τους μετόχους να στηρίζουν την ανάπτυξή του μέσω διαδοχικών αυξήσεων κεφαλαίου. Η δημιουργία μιας εταιρείας πολυτελούς μόδας απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε συλλογές, παραγωγή, δίκτυο πωλήσεων και καταστήματα, συχνά αρκετά πριν η δραστηριότητα περάσει σε σταθερή κερδοφορία.

Το σημείο καμπής ήρθε το 2017, όταν η Neo Investment Partners απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό και συμμετείχε ενεργά στη νέα στρατηγική της εταιρείας. Με νέα διοίκηση, μεγαλύτερο έλεγχο του κόστους και έμφαση σε τομείς με αναπτυξιακές προοπτικές, όπως τα καλλυντικά και τα δερμάτινα είδη, το brand άρχισε να λειτουργεί με πιο καθαρά επιχειρηματικά κριτήρια.

Η εικόνα άλλαξε ουσιαστικά το 2025, όταν ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 170 εκατ. δολάρια, αυξημένος κατά περίπου 19%, με βασικούς μοχλούς τα καλλυντικά και τα δερμάτινα είδη. Για πρώτη φορά, τόσο η μόδα όσο και τα καλλυντικά πέρασαν σε κερδοφορία, ενώ ο βασικός επενδυτής βλέπει πλέον περιθώριο λειτουργικού κέρδους κοντά στο 10% και προοπτική για τζίρο 1 δισ. δολαρίων, με περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων.

Όπου ο Ντέιβιντ αξιοποίησε μια φήμη που ήδη υπήρχε, η Βικτόρια δημιούργησε αξία σχεδόν από το μηδέν.

Το στούντιο που γυρίζει τον μύθο

Ο πιο ενδιαφέρων συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ντέιβιντ και της Βικτόρια είναι το Studio 99, η εταιρεία παραγωγής που ίδρυσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Μέσα από αυτήν δημιουργήθηκε το βραβευμένο με Emmy ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του το 2023, ενώ ακολούθησε το 2025 η σειρά για τη Βικτόρια.

Το Studio 99 προσθέτει έτσι ακόμη ένα επίπεδο στο επιχειρηματικό μοντέλο των Μπέκαμ: δεν περιορίζονται στην αξιοποίηση της δημοσιότητάς τους, αλλά συμμετέχουν και στην παραγωγή του περιεχομένου που διαμορφώνει τη δημόσια εικόνα τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η προσωπική τους ιστορία μετατρέπεται σε περιεχόμενο που ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και, κατ’ επέκταση, την εμπορική αξία των brands τους.

Το ποδόσφαιρο ως επένδυση

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επέστρεψε στο ποδόσφαιρο αυτή τη φορά ως επενδυτής. Είναι συνιδιοκτήτης της Inter Miami, της ομάδας που απέκτησε τον Λιονέλ Μέσι το 2023 και έκτοτε ενίσχυσε θεαματικά τη διεθνή παρουσία και την εμπορική της αξία. Παράλληλα, συμμετέχει στην ιδιοκτησία της Salford City, μέσω του επενδυτικού σχήματος που απέκτησε τον έλεγχο του αγγλικού συλλόγου το 2025. Έτσι, το ποδόσφαιρο που δημιούργησε αρχικά τη φήμη του αποτελεί σήμερα και μέρος του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στην οικονομική πορεία του ζευγαριού: σύμφωνα με τη Sunday Times Rich List 2026, η κοινή περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ εκτιμάται πλέον σε 1,185 δισ. λίρες, από 500 εκατ. λίρες έναν χρόνο νωρίτερα.

Το 2025 αποτέλεσε και μια συμβολική χρονιά για τον ίδιο, καθώς συμπεριλήφθηκε στη λίστα τιμητικών διακρίσεων του βασιλιά Καρόλου και τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη για την προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.

Για την οικογένεια Μπέκαμ, η φήμη έχει γίνει υποδομή, ένα κεφάλαιο πάνω στο οποίο χτίζονται εταιρείες, συμφωνίες και σταθερές ταμειακές ροές. Πιο εντυπωσιακή από το μέγεθος των αριθμών είναι η μεθοδικότητα με την οποία δύο διαφορετικές δόξες, του ποδοσφαίρου και της μουσικής, έγιναν μία μηχανή που παράγει συνεχώς αξία.



