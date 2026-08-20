Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο με τους τρεις νεκρούς, με τους εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΑΜ να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων από τον χώρο της τραγωδίας.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται το ελικοδρόμιο, όπου οι ειδικοί εξετάζουν κάθε διαθέσιμο δεδομένο που σχετίζεται με την πορεία και τους τελευταίους ελιγμούς του ελικοπτέρου πριν από την πτώση. Στόχος είναι να ανασυνθέσουν, όσο το δυνατόν ακριβέστερα, τα τελευταία λεπτά της πτήσης και να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της συντριβής.

Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στην εγκατάσταση την ημέρα του δυστυχήματος και ανέμενε την προσγείωση του ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στους εμπειρογνώμονες, είχε οπτική επαφή με το ελικόπτερο κατά τη φάση της προσέγγισης και παρακολούθησε την πορεία του μέχρι τις τελευταίες στιγμές. Όπως αναφέρει, είδε το ελικόπτερο να πραγματοποιεί περιστροφή και στη συνέχεια να εισέρχεται σε περιδίνηση, πριν καταλήξει στο έδαφος.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αξιολογείται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συμπεριφορά του ελικοπτέρου πριν από τη συντριβή μπορεί να συνδεθεί με τεχνικό πρόβλημα, ανθρώπινο παράγοντα ή άλλες συνθήκες που ενδέχεται να επηρέασαν την πτήση.

Ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου είχε ήδη δώσει κατάθεση στα δύο στελέχη του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που βρίσκονται στο νησί και έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

Στο Ανθρωποκτονιών η δικογραφία

Σε ό,τι αφορά τη δικαστική έρευνα, τη συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού, των καταθέσεων και των μαρτυριών έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Το υλικό θα συνδυαστεί με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Παράλληλα, αναμένεται να αποχωρήσουν σήμερα από το νησί οι σοροί των τριών επιβαινόντων του ελικοπτέρου.