Για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους, αλλά και τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

«Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο τη μείωση των βαρών για τις επόμενες γενιές και η οποία έγινε 10 χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Το Δημόσιο αναμένεται να εξοικονομήσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το είδαν ως μια θετική είδηση για τους πολίτες, αλλά ως ένα δημοσιονομικό τέχνασμα» ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα χρήματα δεν θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε μέτρα στήριξης ή μειώσεις φόρων λόγω των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Τα διαθέσιμα για κοινωνικές παρεμβάσεις και μειώσεις φόρων προέρχονται από διαφορετικές πηγές, ενώ η πρόωρη αποπληρωμή χρέους αποτελεί ξεχωριστή δημοσιονομική επιλογή».

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα μετά την κίνηση αυτή παύει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, ενώ η εξοικονόμηση από τόκους σε βάθος επταετίας θα παραμείνει στον προϋπολογισμό.

Στο επίκεντρο η ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι η ομιλία θα αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες, μέσα όμως στα δημοσιονομικά όρια του προϋπολογισμού.

Όπως τόνισε, υπάρχει διασφαλισμένο ποσό άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για παρεμβάσεις, ενώ προειδοποίησε ότι οι εξαγγελίες δεν μπορούν να ξεπερνούν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας.