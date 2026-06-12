Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν κατηγορηματικά δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης που έκαναν λόγο για μεταφορά χρημάτων από τα ΗΑΕ προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για ποσό ύψους 3 δισ. δολαρίων.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ χαρακτήρισε τις σχετικές αναφορές απολύτως ψευδείς και αβάσιμες, υπογραμμίζοντας ότι κανένα δεσμευμένο ιρανικό κεφάλαιο δεν έχει αποδεσμευθεί, μεταφερθεί ή διεκπεραιωθεί μέσω των Εμιράτων.

Παράλληλα, το υπουργείο κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να τηρούν τις αρχές της ακρίβειας, να βασίζονται σε επίσημες πηγές και να αποφεύγουν τη δημοσίευση ή αναπαραγωγή μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών και ατεκμηρίωτων ισχυρισμών.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναφορές έκαναν λόγο για μεταφορά περίπου 3 δισ. δολαρίων σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία από το Άμπου Ντάμπι προς την Τεχεράνη, στο πλαίσιο εξελίξεων που φέρονται να συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η μεταφορά φέρεται να πραγματοποιήθηκε με ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Boeing 737.