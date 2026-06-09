Αναφορές κάνουν λόγο για μεταφορά περίπου 3 δισ. δολαρίων σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία από το Άμπου Ντάμπι προς την Τεχεράνη, με ισραηλινό μέσο ενημέρωσης να συνδέει την κίνηση αυτή με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η μεταφορά φέρεται να πραγματοποιήθηκε με ιδιωτικό αεροσκάφος Boeing 737.

Ωστόσο, η αξιοπιστία της πληροφορίας παραμένει περιορισμένη, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση από μεγάλα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων. Ούτε οι ιρανικές ούτε οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση της φερόμενης μετακίνησης κεφαλαίων.

BIG: Iran agreed to halt fire against Israel after the US unfroze $3 billion in Iranian assets, flown from Abu Dhabi to Tehran despite active airspace restrictions — according to an IRGC-affiliated news agency.



The deal was brokered via a Qatari delegation, with the US also… pic.twitter.com/54cZuJeQrg — Clash Report (@clashreport) June 9, 2026

Το ισραηλινό μέσο Kan News είναι, έως τώρα, η μοναδική πηγή που αναφέρει το περιστατικό, γεγονός που ενισχύει τις επιφυλάξεις για την εγκυρότητά του. Παράλληλα, στα social media έχουν ήδη εμφανιστεί ερμηνείες που παρουσιάζουν την εξέλιξη ως πιθανή «ανταλλαγή για ειρήνη», χωρίς όμως να υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να το τεκμηριώνουν.

Το ποσό των 3 δισ. δολαρίων έχει κατά καιρούς αναφερθεί σε ευρύτερες εκτιμήσεις για το οικονομικό κόστος της σύγκρουσης Ιράν–Ισραήλ–ΗΠΑ, ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται ότι συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η αναφορά έρχεται σε μια περίοδο εύθραυστων προσπαθειών για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή, με το Πακιστάν να φέρεται να διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες. Από τα τέλη του 2025, διαδοχικές απόπειρες εκεχειρίας έχουν συνοδεύσει την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ, με τη χρήση στρατιωτικών επιχειρήσεων και μέσω πληρεξουσίων δυνάμεων να καθιστά το διπλωματικό τοπίο ιδιαίτερα ρευστό.

Το Ιράν διατηρεί εδώ και χρόνια δεσμευμένα ή περιορισμένα περιουσιακά στοιχεία λόγω διεθνών κυρώσεων, με το ζήτημα της αποδέσμευσης κεφαλαίων να αποτελεί σταθερό σημείο διαπραγμάτευσης σε διπλωματικές διεργασίες.

Η εμπλοκή του Άμπου Ντάμπι προσθέτει μια ακόμη διάσταση, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διατηρούν παράλληλα οικονομικές σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και, στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, με το Ισραήλ.

Η φερόμενη χρήση ιδιωτικού αεροσκάφους αντί τραπεζικών διαύλων εγείρει ερωτήματα για πιθανή παράκαμψη κυρώσεων ή για περιορισμένη πρόσβαση σε παραδοσιακούς χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται σημαντική αντίδραση στις αγορές, καθώς οι αναλυτές αντιμετωπίζουν την πληροφορία ως μη επιβεβαιωμένη. Το αν πράγματι πραγματοποιήθηκε η μεταφορά, αν συνδέεται με διπλωματική συμφωνία και αν έχει μόνιμο χαρακτήρα, παραμένει ανοιχτό ζήτημα.