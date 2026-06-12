Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκοότητας πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα από το Λιμενικό Σώμα, με την κινητοποίηση να εκτείνεται από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου έως τη νήσο Κέρο, νοτιοανατολικά της Νάξου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το ύποπτο ταχύπλοο εντοπίστηκε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα και με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές.

Το σκάφος έφερε δύο εξωλέμβιους κινητήρες μεγάλης ιπποδύναμης, γεγονός που του επέτρεψε να αναπτύξει πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Επιχείρηση με επτά σκάφη και ελικόπτερο

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, επτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού καθώς και ελικόπτερο του Σώματος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο χειριστής του ταχύπλοου αγνόησε επανειλημμένα τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών δυνάμεων και ανέπτυξε ταχύτητα που, σύμφωνα με τις αρχές, έφτανε τους 50 κόμβους, επιχειρώντας να διαφύγει.

Η καταδίωξη διήρκεσε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε όταν το ταχύπλοο ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου.

Στο σκάφος 15 Σύροι και δύο χειριστές

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι στο ταχύπλοο επέβαιναν 15 υπήκοοι Συρίας, εκ των οποίων τρεις άνδρες, τέσσερις γυναίκες και οκτώ ανήλικοι.

Στο σκάφος βρίσκονταν επίσης ένας Έλληνας και ένας Κύπριος υπήκοος, οι οποίοι εξετάζονται για τον ρόλο τους στην υπόθεση.

Όλοι οι επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου.

Κατασχέθηκε το ταχύπλοο

Το ταχύπλοο κατασχέθηκε από τις λιμενικές αρχές, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Νάξου.

Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, τη διαδρομή του σκάφους, καθώς και τον ρόλο των δύο ατόμων που επέβαιναν μαζί με τους Σύρους υπηκόους.