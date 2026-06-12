Η επιστροφή του Πάπα Λέοντα στη Ρώμη δεν εξελίχθηκε όπως είχε προγραμματιστεί. Ενώ ο ποντίφικας, οι στενοί συνεργάτες του και οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το ταξίδι είχαν ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος που θα αναχωρούσε από την Τενερίφη, διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα που δεν επέτρεψε την απογείωση.

Αρχικά αποβιβάστηκε ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και στη συνέχεια τα μέλη της συνοδείας του, τα οποία μεταφέρθηκαν στον χώρο φιλοξενίας επισήμων του αεροδρομίου. Λίγο αργότερα έγινε σαφές ότι η αποκατάσταση της βλάβης δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί άμεσα.

Το Falcon του βασιλιά Φελίπε στη διάθεση του Πάπα

Μπροστά στο απρόοπτο, ενεργοποιήθηκε εναλλακτικό σχέδιο μεταφοράς. Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ διέθεσε το επίσημο αεροσκάφος Falcon που είχε χρησιμοποιήσει ο ίδιος κατά την παρουσία του στην Τενερίφη, προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση επιστροφή του ποντίφικα στο Βατικανό.

Με το αεροσκάφος αυτό αναχώρησαν ο Πάπας Λέων, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Αγίας Έδρας. Η άφιξή τους στη Ρώμη αναμένεται αργά το βράδυ.

Αλλαγές και για τους δημοσιογράφους της αποστολής

Διαφορετική πορεία ακολούθησαν οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον ποντίφικα κατά την επίσκεψή του στην Ισπανία. Μετά την αλλαγή των δεδομένων, προγραμματίστηκε η μεταφορά τους με πτήση της Iberia.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει και την καθιερωμένη συνέντευξη που δίνει κάθε πάπας κατά την πτήση επιστροφής από ταξίδι στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συζήτηση με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης είτε δεν θα πραγματοποιηθεί είτε θα μετατεθεί για μεταγενέστερο χρόνο.