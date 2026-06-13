Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινώνια με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Παραγουάη.

Το σχετικό απόσπασμα δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία στα social media, όπου καταγράφεται το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου προς τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Στήριξη και επαίνους προς τον Ποτσετίνο

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με τον Τραμπ να απευθύνεται προσωπικά στον ομοσπονδιακό τεχνικό, εκφράζοντας θετικά σχόλια για το έργο του και τη συνολική εικόνα της ομάδας.

Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

«Σας τηλεφωνώ απλώς για να σας πω ότι είστε ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας σπουδαίος προπονητής», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της εθνικής στο τουρνουά, υπογραμμίζοντας ότι το ρόστερ έχει τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει.

«Έχετε πραγματικές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα για την έναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων, δηλώνοντας ότι θα παρακολουθήσει τη διοργάνωση, χωρίς ωστόσο να έχει προγραμματιστεί η παρουσία του στον πρώτο αγώνα στο Λος Άντζελες.

Το Μουντιάλ επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η φετινή διοργάνωση φέρνει το Παγκόσμιο Κύπελλο ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά από το 1994, με το τουρνουά να διεξάγεται αυτή τη φορά σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό και με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων.

Παρά τη σημαντική άνοδο του ποδοσφαίρου στη χώρα, η ανδρική εθνική ομάδα των ΗΠΑ δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να φτάσει σε μεγάλες διακρίσεις στη διοργάνωση, σε αντίθεση με την εθνική γυναικών, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνάμεις παγκοσμίως με τέσσερις κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.