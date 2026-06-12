Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2» απέπλευσε από το λιμάνι του Λαυρίου, μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν καταγγελίας για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Το πλοίο είχε νωρίτερα αναχωρήσει από τον Πειραιά, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, ωστόσο κατέπλευσε εκτάκτως στο Λαύριο, προκειμένου να διενεργηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών.

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε καμία απειλή, οι αρχές έδωσαν το πράσινο φως για τον απόπλου του πλοίου, το οποίο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του προς τα νησιά του Αιγαίου.

Στο «Blue Star 2» επέβαιναν 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την προέλευση της καταγγελίας που κινητοποίησε τον μηχανισμό ασφαλείας.