Σκληρή κριτική στην κυπριακή πρόταση για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «μη προσιτό» και «ανισόρροπο».

Η πρόταση της Κύπρου, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, προβλέπει μείωση κατά 2%, δηλαδή περίπου 32,8 δισ. ευρώ, σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο το Βερολίνο στέλνει ήδη μήνυμα ότι το υφιστάμενο πλαίσιο δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συμφωνίας.

«Δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συμφωνίας»

Ανώτερος Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος, κοντά στον καγκελάριο, δήλωσε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Γερμανίας.

«Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες για να εξηγήσω ότι αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει βάση συμφωνίας για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το διαπραγματευτικό πλαίσιο είναι «μη προσιτό» και «ανισόρροπο», ξεκαθαρίζοντας ότι η Γερμανία δεν πρόκειται να αποδεχθεί έναν πολυετή προϋπολογισμό που, κατά το Βερολίνο, δεν συνοδεύεται από ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Η γραμμή Μερτς: Περικοπές και προτεραιότητες

Η κυβέρνηση Μερτς ζητά εδώ και καιρό ουσιαστικές περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς όμως να έχει παρουσιάσει συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους.

Το Βερολίνο επιμένει ότι οι δαπάνες πρέπει να αναπροσανατολιστούν σε τομείς όπως η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα, ενώ αναζητά εξοικονομήσεις σε παραδοσιακές κατηγορίες δαπανών, όπως η γεωργία και τα ταμεία συνοχής.

Ο ίδιος ο Μερτς, μιλώντας στη γερμανική Βουλή, τόνισε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να ζητά περισσότερα χρήματα από τους πολίτες την ώρα που τα κράτη-μέλη προσπαθούν να περιορίσουν τις δικές τους εθνικές δαπάνες.

«Οι πολίτες της χώρας μας και της ηπείρου μας δικαίως περιμένουν από τις Βρυξέλλες αυτοσυγκράτηση, τόσο σε χρήματα όσο και σε προσωπικό», ανέφερε.

Πίεση για συμφωνία μέσα στο 2026

Παρά την έντονη κριτική, η Γερμανία εμφανίζεται να θέλει ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό εντός του έτους.

Γερμανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι εκλογές που αναμένονται το 2027 σε μεγάλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, θα μπορούσαν να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια για συμφωνία.

Ωστόσο, το Βερολίνο θεωρεί ότι η παρούσα κυπριακή πρόταση «δεν φέρνει καν κοντά σε ζώνη προσγείωσης» τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με Γερμανό αξιωματούχο, η ευθύνη για μια αναθεωρημένη πρόταση θα περάσει πιθανότατα στην Ιρλανδία, η οποία αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιούλιο.

Αγκάθι και τα νέα έσοδα της ΕΕ

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα των νέων πηγών χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γερμανία δηλώνει διατεθειμένη να συζητήσει πρόσθετα έσοδα για την ΕΕ, αλλά μόνο εφόσον αυτά προσφέρουν σαφή προστιθέμενη αξία.

Αντίθετα, το Βερολίνο απορρίπτει την ιδέα εισφοράς στις επιχειρήσεις που εξετάζεται στις Βρυξέλλες, χαρακτηρίζοντάς την «μη αποδεκτή».

Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες

Η αντιπαράθεση γύρω από τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

Από τη μία πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρκετά κράτη-μέλη ζητούν αυξημένους πόρους για νέες προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη μετάβαση και η στήριξη της Ουκρανίας.

Από την άλλη, χώρες όπως η Γερμανία ζητούν περιορισμό των δαπανών, μεταρρυθμίσεις και αυστηρότερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

Το γερμανικό «όχι» στην κυπριακή πρόταση δείχνει ότι η μάχη για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 μόλις ξεκινά και αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δύσκολα ευρωπαϊκά παζάρια των επόμενων μηνών.