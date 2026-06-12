Μέγα πολιτικό και αστυνομικό συναγερμό έχει προκαλέσει στην αμερικανική πρωτεύουσα η εμφάνιση ενός μυστηριώδους μηνύματος στο γρασίδι του εμβληματικού Εθνικού Πάρκου (National Mall) της Ουάσινγκτον. Οι αριθμοί «8647» εμφανίστηκαν χαραγμένοι με τη μορφή νεκρού, αποχρωματισμένου γρασιδιού ανατολικά του Μνημείου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας και την έντονη οργή του Ντόναλντ Τραμπ.



Καθώς το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη πολιτική και αθλητική εκδήλωση του UFC που συμπίπτει με τα γενέθλιά του.

Πίσω από τον συγκεκριμένο αριθμητικό συνδυασμό κρύβεται μια σκληρή πολιτική φόρτιση και μια κρυφή αργκό που χρησιμοποιείται ως σύμβολο ακραίας αντίθεσης προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Στη γλώσσα της αμερικανικής εστίασης, το «86» σημαίνει «απομακρύνω», «ακυρώνω» ή «βγάζω κάτι εκτός λειτουργίας», ενώ το «47» παραπέμπει απευθείας στην προεδρική θητεία του Τραμπ ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ.



Ο συνδυασμός ερμηνεύεται πλέον από τις αρχές ως πιθανό μήνυμα απειλής και όχι ως μια απλή πολιτική έκφραση.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το FBI, τις Μυστικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία Εθνικών Πάρκων να συνεργάζονται στενά. Τα σημάδια, τα οποία έγιναν ορατά μόνο από ψηλά και μέσω καμερών, δεν υπήρχαν στο σημείο μέχρι τις 5 Ιουνίου, ενώ ήδη έχουν ληφθεί δείγματα από το έδαφος για εργαστηριακή ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί η χημική ουσία που χρησιμοποιήθηκε.

The US Department of the Interior said it's ‌investigating what appeared to be a large tracing of the numbers '8647' into the grounds of the National Mall in Washington, D.C. The meaning of the numbers has drawn varied interpretations https://t.co/84ijys0X4m pic.twitter.com/Fs31ZKffG9 — Reuters (@Reuters) June 11, 2026

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται στις επίσημες αντιδράσεις. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως όποιος υποστηρίζει την πολιτική βία ή την «κουλτούρα των δολοφονιών» πρέπει να καταδικαστεί με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.



Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για έναν «παράλογο βανδαλισμό» που δεν θα γίνει ανεκτός, ξεκαθαρίζοντας ότι κάθε απειλή κατά του προέδρου εξετάζεται με τη μέγιστη αυστηρότητα.