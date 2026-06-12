Μια πρωτοφανής και άκρως αμφιλεγόμενη διοργάνωση ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετατρέποντας τον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου σε αρένα μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA). Με αφορμή τα γενέθλιά του αλλά και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την αμερικανική ανεξαρτησία, ο Αμερικανός πρόεδρος στήνει το περίφημο «κλουβί» του UFC ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο της προεδρικής κατοικίας, για ένα event που ο ίδιος χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο στην ιστορία του αθλήματος.



Η προσωρινή αρένα του «UFC Freedom 250» θα περιλαμβάνει 5.000 θέσεις και γιγαντοοθόνες για δεκάδες χιλιάδες όρθιους θεατές, με το συνολικό κόστους του εγχειρήματος να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 60.000.000 δολαρίων. Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η στενή, πολυετής φιλία και πολιτική συμμαχία του Τραμπ με τον ισχυρό άνδρα του UFC, Ντέινα Γουάιτ.

Η επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία συμπίπτει με χρυσά συμβόλαια δισεκατομμυρίων για το UFC, αλλά και με μια περίεργη θεσμική διείσδυση, καθώς το άθλημα συνάπτει πλέον συνεργασίες με το FBI και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Ωστόσο, η απόφαση να διοργανωθεί ένα τόσο σκληρό και δαπανηρό θέαμα στον Λευκό Οίκο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Πολλοί επικριτές κάνουν λόγο για ένα «πάρτι γενεθλίων με δημόσιους πόρους», καθώς οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με τα τεράστια έξοδα ασφαλείας, τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και μειώνει τις κοινωνικές δαπάνες.

Την ίδια ώρα, το σόου δέχεται πλήγμα και σε επίπεδο λάμψης, αφού κορυφαίοι σταρ του Χόλιγουντ, όπως ο Ντουέιν Τζόνσον, ο Άνταμ Σάντλερ και ο Τζάρεντ Λέτο, φέρονται να απέρριψαν τις προεδρικές προσκλήσεις.



Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει αποφασισμένη να μετατρέψει το MMA σε επίσημο εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υπέγραψε ήδη ειδική συμφωνία με το UFC, στοχεύοντας στην παγκόσμια εξάπλωση του αθλήματος και την αξιοποίηση της «διπλωματίας του κλουβιού» για την ενίσχυση της επιρροής των ΗΠΑ διεθνώς.

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