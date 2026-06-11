Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής υπάρχει στο διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς αστυνομικοί μετέφεραν τον κατηγορούμενο Ιταλό στο σπίτι.

Η δικηγόρος του, σε έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», αποκάλυψε ότι την ενημέρωσαν τρίτα πρόσωπα και πως η ίδια σπεύδει να δει τον πελάτη της.

«Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, ούτε η δικογραφία για τον κατηγορούμενο. Έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, μετέφεραν τον κρατούμενο στο σπίτι, χωρίς να ειδοποιήσουν τον δικηγόρο», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν το ξέρω αυτό, πρέπει να έχουν καλή εξήγηση, αυτοί που έκαναν την αναφορά. Η αναπαράσταση απαιτεί έτσι κι αλλιώς την παρουσία δικηγόρου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με το Live News, αφορμή για την έκτακτη μεταφορά του κατηγορούμενου, αποτελεί η ανατροπή με το φονικό μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δολοφόνος.

Αρχικά, οι αστυνομικοί πίστευαν πως το μαχαίρι του φονικού, ήταν εκείνο που βρέθηκε καρφωμένο σε γλάστρα έξω από το σπίτι.

Εντούτοις, ανακαλύφθηκε κάτω από τη σορό της 54χρονης. Μάλιστα, πάνω του δεν έφερε δακτυλικά αποτυπώματα κάποιου, επειδή ξεπλύθηκε από το αίμα της γυναίκας, καθώς το θύμα έχασε τεράστιες ποσότητες, αφού δέχτηκε περισσότερες από 20 μαχαιριές σε κοιλιά και λαιμό.

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι ο Ιταλός έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις στους αστυνομικούς στον τόπο του εγκλήματος και στη συνέχεια τον απομάκρυναν.

Τα στοιχεία σε βάρος του 65χρονου

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας για το διπλό φονικό φαίνεται να διαδραμάτισε το γεγονός ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού, ενώ κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν ύποπτη κίνηση.

Αυτό οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης βρισκόταν ήδη εντός της οικίας, όπου –σύμφωνα με τις μαρτυρίες– βρίσκονταν μόνο τα μέλη της οικογένειας.

Επίσης, σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί το εσώρουχο το οποίο εντοπίστηκε στην αυλή, πλυμένο με χλωρίνη και καθαριστικά, καθώς και η έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος στον χώρο. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ίδιος προσπάθησε να καθαρίσει τα ίχνη από τη συμπλοκή.

Ερωτήματα παράλληλα προκαλεί και η στάση του κατηγορούμενου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τίποτα, παρά το γεγονός ότι φέρεται να υπήρξε έντονη συμπλοκή με πυροβολισμό και μαχαιρώματα.

«Πώς γίνεται να υπάρχει καβγάς, πυροβολισμός και μαχαιρώματα και να μην ακούσεις τίποτα;», είναι το ερώτημα που θέτουν οι Αρχές.

Επιπλέον, ο 65χρονος δεν ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, αλλά επικοινώνησε πρώτα με φίλο του, ο οποίος ενημέρωσε τελικά τις Αρχές.

Τι αναφέρει η συνήγορος του

Η συνήγορος του κατηγορούμενου, Μαρία Ιατροπούλου, υπογράμμισε ότι η δικογραφία παρουσιάζει σημαντικά κενά, τα οποία –όπως είπε– δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα.

«Όταν αποδίδονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία και μάλιστα δις, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ισχυροποιούν την κατηγορία», τόνισε.

Όπως εξήγησε, βασικά στοιχεία της έρευνας παραμένουν σε εκκρεμότητα, μεταξύ των οποίων: τα αποτελέσματα για ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του κατηγορούμενου τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA. «Λείπουν μέσα στη δικογραφία όλες εκείνες οι εξετάσεις που θα αποδείξουν αν πράγματι είναι αυτός ο δράστης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, σημειώνοντας: «Σθεναρά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους».