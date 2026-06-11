Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα πρώτα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast για τα πρώτα αυτά ευρήματα, o 65χρονος Ιταλός δεν είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Παράλληλα, στο μαχαίρι της δολοφονίας δεν εντοπίστηκε κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα.

Ένα ακόμα εύρημα είναι ότι σε ένα laptop εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της θανούσης, της 54χρονης δηλαδή γυναίκας.

Η αστυνομία μετέφερε πριν από λίγο τον Ιταλό στο σπίτι, προκειμένου να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σημειώνεται πως οι Αρχές έχουν απαγγείλει στον 65χρονο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, βασιζόμενες σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προανάκριση.

Ως προς το κίνητρο, οι έρευνες παραμένουν ακόμη σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν σενάρια που σχετίζονται με ζηλοτυπία ή οικονομικές διαφορές, ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Πάντως, παρά τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η Αστυνομία, ο 65χρονος παραμένει στην αρχική του θέση, ότι βρήκε τις σορούς χωρίς να αντιληφθεί τι είχε προηγηθεί. «Είμαι αθώος. Αγαπούσα πάρα πολύ και τη γυναίκα μου και τον γιο μου», είπε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές την αθωότητά του.