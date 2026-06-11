Να λύσουν το κουβάρι του διπλού φονικού στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο προσπαθούν οι Αρχές. Το θρίλερ συνεχίζεται, ενώ για ανθρωποκτονία διώκεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος όμως επιμένει ότι είναι αθώος.

Παρά τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η Αστυνομία, ο 65χρονος παραμένει στην αρχική του θέση, ότι βρήκε τις σορούς χωρίς να αντιληφθεί τι είχε προηγηθεί.

Οι Αρχές αναμένουν απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με τα ευρήματα, συγκεκριμένα το κατασχεθέν μαχαίρι, το αεροβόλο όπλο, τα αποτελέσματα από το τεστ ανίχνευσης πυρίτιδας στον κατηγορούμενο, αλλά και το ρούχο που κατασχέθηκε και φέρεται να έχει σημάδια που παραπέμπουν σε κηλίδες αίματος.

Μετά από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, οι Αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε παρουσία άλλου ατόμου μέσα στο σπίτι κατά τον χρόνο του εγκλήματος, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης.

Το κίνητρο του 65χρονου

Σύμφωνα με όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα, το κίνητρο του 65χρονου φέρεται να ήταν οικονομικό, καθώς η σύντροφός του έδωσε οικονομική προτεραιότητα στο παιδί της, χωρίς να περιλαμβάνει τον ίδιο.

Αρχικά, η γιαγιά του 26χρονου αποκάλυψε ότι η 54χρονη πούλησε πριν από λίγους μήνες ένα κτήμα της και έδωσε όλα τα λεφτά στον γιο της που σπούδαζε. Αυτό προκάλεσε την οργή του Ιταλού, που υποστήριξε ότι πρέπει να πάρει μερίδιο, γιατί είχε επενδύσει χρήματα στο σπίτι που ζούσαν τα 15 χρόνια που ήταν μαζί.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha, η εκδοχή που αποκάλυψε η ηλικιωμένη, ενδεχομένως ενισχύεται από το γεγονός ότι το σπίτι όπου έμενε το ζευγάρι ήταν το πατρικό της 54χρονης, το οποίο είχε γράψει στον γιο της, χωρίς να αναφέρει κάπου τον σύντροφό της.

Επιπλέον, ο 26χρονος Ολύμπιος φέρεται να ταξίδεψε εκτάκτως στην Ελλάδα μετά από προτροπή της μητέρας του, επειδή εκείνη τσακωνόταν διαρκώς τελευταία με τον σύντροφό της για τα οικονομικά.

Ο γιος, λοιπόν, φαίνεται να ήθελε να πάρει τη μητέρα του στη Γερμανία -χώρα όπου σπούδαζε-, τόσο για να την προστατεύσει, όσο και για να τη φροντίζει, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά της, όπου είχε κάνει και επέμβαση πριν από λίγα χρόνια.

Αυτή η εξέλιξη φέρεται να εξόργισε τον Ιταλό, με αποτέλεσμα να δολοφονήσει τον 26χρονο στον ύπνο του και στη συνέχεια την 54χρονη, όταν εκείνη προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της, όπως εκτιμούν οι Αρχές.

Πλέον, ο 65χρονος κατηγορείται για το διπλό φονικό και σύμφωνα με τον Alpha, ένα επιπλέον στοιχείο σε βάρος του φέρεται να είναι η στάση του προς τους αστυνομικούς. Όταν προσήχθη μιλούσε ελληνικά, αλλά, όταν αντιλήφθηκε ότι θα κατηγορούνταν, ζήτησε μεταφραστή, δήθεν επειδή δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά.

«Λερώθηκα και έπρεπε να καθαρίσω»

Κατά την απολογία του ρωτήθηκε για το γεγονός ότι εντοπίστηκαν ίχνη απολύμανσης πάνω στο σώμα του, αλλά και σε εσώρουχό του, κάτι που φέρεται να έγινε λίγο μετά τη δολοφονία.

Ο 65χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι λερώθηκε από γαστρεντερικό ζήτημα, με αποτέλεσμα να καθαριστεί, ενώ κείτονταν δολοφονημένοι σε κοντινή απόσταση η σύντροφός του και ο γιος της.

«Το βράδυ έπεσα για ύπνο με τη σύντροφό μου και στη δίπλα κρεβατοκάμαρα κοιμόταν ο γιος της. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Μαρία ροχάλιζε πολύ και με ενοχλούσε. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έτσι, αποφάσισα να φύγω από το κρεβάτι μας και να κοιμηθώ στον καναπέ του σαλονιού», είπε στην απολογία του, σύμφωνα με το Live News.

«Γύρω στις 11.00 το πρωί ξύπνησα. Με ταλαιπωρούσε η γαστρεντερίτιδα που είχα. Σηκώθηκα και πήγα στην τουαλέτα λόγω διάρροιας. Λερώθηκα και έπρεπε να καθαρίσω. Έπλυνα το εσώρουχό μου και έκανα μπάνιο. Το άπλωσα να στεγνώσει στον φράχτη της οικίας», φαίνεται να πρόσθεσε στη συνέχεια.