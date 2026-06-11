Φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που αφορά τον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στο Αίγιο κάνουν οι Αρχές. Η απολογία του αναμένεται αύριο, Παρασκευή ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή και η υπεράσπισή του κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη δικογραφία.

Όπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews, οι Αρχές έχουν ήδη απαγγείλει στον 65χρονο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, βασιζόμενες σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προανάκριση.

Τα στοιχεία που «έδειξαν» τον 65χρονο

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας για το διπλό φονικό φαίνεται να διαδραμάτισε το γεγονός ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού, ενώ κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν ύποπτη κίνηση.

Αυτό οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης βρισκόταν ήδη εντός της οικίας, όπου –σύμφωνα με τις μαρτυρίες– βρίσκονταν μόνο τα μέλη της οικογένειας.

Επίσης, σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί το εσώρουχο το οποίο εντοπίστηκε στην αυλή, πλυμένο με χλωρίνη και καθαριστικά, καθώς και η έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος στον χώρο. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ίδιος προσπάθησε να καθαρίσει τα ίχνη από τη συμπλοκή.

Ερωτήματα παράλληλα προκαλεί και η στάση του κατηγορούμενου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τίποτα, παρά το γεγονός ότι φέρεται να υπήρξε έντονη συμπλοκή με πυροβολισμό και μαχαιρώματα.

«Πώς γίνεται να υπάρχει καβγάς, πυροβολισμός και μαχαιρώματα και να μην ακούσεις τίποτα;», είναι το ερώτημα που θέτουν οι Αρχές.

Δεν ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία αλλά έναν φίλο του

Επιπλέον, ο 65χρονος δεν ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, αλλά επικοινώνησε πρώτα με φίλο του, ο οποίος ενημέρωσε τελικά τις Αρχές.

Τα πιθανά κίνητρα

Ως προς το κίνητρο, οι έρευνες παραμένουν ακόμη σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν σενάρια που σχετίζονται με ζηλοτυπία ή οικονομικές διαφορές, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Τι αναφέρει η συνήγορος του 65χρονου

Η συνήγορος του κατηγορούμενου, Μαρία Ιατροπούλου, υπογράμμισε μιλώντας στο ΕΡΤnews ότι η δικογραφία παρουσιάζει σημαντικά κενά, τα οποία –όπως είπε– δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα.

«Όταν αποδίδονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία και μάλιστα δις, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ισχυροποιούν την κατηγορία», τόνισε.

Όπως εξήγησε, βασικά στοιχεία της έρευνας παραμένουν σε εκκρεμότητα, μεταξύ των οποίων: τα αποτελέσματα για ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του κατηγορούμενου τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA. «Λείπουν μέσα στη δικογραφία όλες εκείνες οι εξετάσεις που θα αποδείξουν αν πράγματι είναι αυτός ο δράστης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, σημειώνοντας: «Σθεναρά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους».

Τα αιτήματα του κατηγορούμενου

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 65χρονος έχει ζητήσει να ενημερωθεί η ιταλική πρεσβεία να επικοινωνήσει με την οικογένειά του στην Ιταλία, καθώς δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του, το οποίο έχει κατασχεθεί.

Επίσης η κα Ιατροπούλου κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση, επισημαίνοντας: «Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα της έρευνας ούτε να είμαστε σίγουροι 100% για το ποιος είναι ο δράστης».

Απαντώντας στα στοιχεία που επικαλούνται οι Αρχές, όπως η μη παραβίαση της οικίας, τόνισε: «Αυτό δεν αποδεικνύει ότι όποιος ήταν μέσα είναι και εγκληματίας».