Το προκλητικό για τους Έλληνες τραγούδι «Εμβατήριο της Σμύρνης» (İzmir Marşı), το οποίο συνδέεται άμεσα με τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και την τελική φάση του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1919-1922, επέλεξαν να ερμηνεύσουν τα μέλη της Χορωδίας του Κόκκινου Στρατού Αλεξάντροφ στην Άγκυρα, για την Ημέρα της Ρωσίας.

Το κομμάτι αναφέρεται στην προέλαση των τουρκικών δυνάμεων και την είσοδό τους στην πόλη στις 9 Σεπτεμβρίου 1922, και τη Μικρασιατική Καταστροφή, ενώ για τη γειτονική χώρα αποτελεί την «Απελευθέρωση της Σμύρνης».

Η μουσική αυτή παράσταση δόθηκε, όπως αναφέρει το The Diplomatic Observer, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επίσημων ομιλιών σε δεξίωση που φιλοξενήθηκε στον κήπο της ρωσικής πρεσβείας με αφορμή την Ημέρα της Ρωσίας.

Οι διμερείς σχέσεις και η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας

Στην εκδήλωση, όπου οικοδεσπότης ήταν ο πρέσβης της Ρωσίας στην Άγκυρα, Σεργκέι Βερσίνιν, έδωσαν το παρόν υψηλόβαθμα στελέχη της τουρκικής πολιτικής σκηνής. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβης Μούσα Κουλακλικαγιά, ο βουλευτής του AKP στην Καισάρεια και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, καθώς και εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αποστολών.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, ο Ρώσος πρέσβης Σεργκέι Βερσίνιν έστειλε σαφή μηνύματα για τη στρατηγική συνεργασία των δύο κρατών, αναφέροντας επί λέξει: «Οι σχέσεις μας με τη Δημοκρατία της Τουρκίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Η Ρωσία και η Τουρκία δεν είναι μόνο σημαντικοί εταίροι, συνδεδεμένοι με μια μακρά ιστορία αλληλεπίδρασης, αλλά και γειτονικές χώρες με ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς και ζωντανές επαφές μεταξύ των λαών τους».

Η Τουρκία απάντησε στο ίδιο θερμό κλίμα μέσω του εκπροσώπου της, ο οποίος εστίασε στον κοινό ρόλο που διαδραματίζουν οι δύο χώρες στον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Μούσα Κουλακλικαγιά, υπογράμμισε στην ομιλία του ότι η Τουρκία και η Ρωσία αποτελούν δύο χώρες με ιδιαίτερη βαρύτητα για τη σταθερότητα και το μέλλον της ευρύτερης περιοχής. Όπως ανέφερε, και τα δύο κράτη διαθέτουν βαθιές ιστορικές ρίζες, ισχυρή κρατική tradition και σημαντική διπλωματική εμπειρία.