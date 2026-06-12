Έντονο προβληματισμό φαίνεται να προκαλούν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι πρώτες αρνητικές εξελίξεις γύρω από το πρόγραμμα εθελοντικής κατάταξης γυναικών, καθώς μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από την έναρξη της διαδικασίας, καταγράφηκαν αποχωρήσεις και αναβολές που μειώνουν αισθητά τον αρχικό αριθμό των συμμετεχουσών.

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε την αιφνιδιαστική επίσκεψη τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία, όπου παρουσιάστηκαν στις 4 Ιουνίου και εκπαιδεύονται οι πρώτες εθελόντριες της νέας αυτής σειράς.

Η επίσκεψη σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, εντάσσεται στην ανάγκη άμεσης αποτύπωσης της πραγματικής εικόνας που επικρατεί στο πεδίο, μετά τα πρώτα σημάδια δυσκολιών. Το μέλος της κυβέρνησης θέλει να μάθει για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι αναβολές στράτευσης.

Αρχικά, το πρόγραμμα προέβλεπε την παρουσία 72 γυναικών. Ωστόσο, τελικά παρουσιάστηκαν 51, ενώ μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τέσσερις από αυτές αποχώρησαν λαμβάνοντας αναβολή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δύο ακόμη είχαν εκφράσει πρόθεση αποχώρησης ή επανεξέτασης της συμμετοχής τους. Η εξέλιξη αυτή έχει σημάνει συναγερμό σε υπηρεσιακό επίπεδο, καθώς θεωρείται κρίσιμη για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος.

Το υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς η εθελοντική κατάταξη γυναικών αποτελεί για πρώτη φορά οργανωμένη εφαρμογή ενός θεσμού που, αν και προβλεπόταν νομοθετικά εδώ και περίπου 50 χρόνια, δεν είχε μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί στην πράξη. Η αρχική φάση του προγράμματος αντιμετωπίζεται ως δοκιμαστικό πεδίο, στο οποίο θα κριθούν τόσο οι συνθήκες εκπαίδευσης όσο και η δυνατότητα προσαρμογής του στρατιωτικού περιβάλλοντος σε ένα νέο μοντέλο συμμετοχής.

Ο κ. Δένδιας φρόντισε προκειμένου να έχει άμεση επαφή με τις ίδιες τις εθελόντριες και να αποτυπωθούν χωρίς ενδιάμεσες αναφορές οι εμπειρίες τους. Να μιλήσουν δηλαδή ανοικτά για το τί τις προβληματίζει, χωρίς την παρουσία άλλων αξιωματικών ή ένστολων. Ο υπουργός ζήτησε παράλληλα να υπάρχει άμεση και καθαρή επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευομένων και ανωτέρων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν δυσλειτουργίες ή δυσκολίες προσαρμογής. Η διατύπωση αυτή ερμηνεύεται και ως έμμεση παραδοχή ότι το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σε φάση προσαρμογής και δεν έχει αποκρυσταλλώσει πλήρως τις επιχειρησιακές και οργανωτικές του παραμέτρους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι ο στρατός αποτελεί ένα απαιτητικό περιβάλλον, με αυστηρούς κανόνες και συγκεκριμένη αποστολή, που δεν μπορεί να εξομοιωθεί με συνθήκες άνεσης ή χαλαρότητας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν «Στρατό πολιτών», στον οποίο η συμμετοχή όλων, ανδρών και γυναικών, βασίζεται στην αίσθηση προσφοράς προς την πατρίδα και την κοινωνία.

Υπηρεσιακοί παράγοντες εξετάζουν τώρα εάν οι δυσκολίες που καταγράφονται σχετίζονται με πρακτικά ζητήματα εκπαίδευσης, με την προσαρμογή των συμμετεχουσών στο στρατιωτικό περιβάλλον ή με την αρχική εικόνα που είχαν σχηματίσει για τη διαδικασία πριν την κατάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας εμφανίζεται αποφασισμένη να αξιολογήσει σε βάθος τα δεδομένα της πρώτης αυτής φάσης, καθώς από την έκβασή της θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η μελλοντική πορεία της εθελοντικής κατάταξης γυναικών και η ενδεχόμενη διεύρυνσή της.