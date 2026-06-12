Δύο χειρουργικές επεμβάσεις χρειάστηκε να πραγματοποιήσει ο Χρήστος Δάντης στο χέρι του, καθώς ο οργανισμός του απέρριψε το υλικό τιτανίου που του είχε τοποθετηθεί μετά από ένα σπάνιο κάταγμα στον βραχίονα. Ο καλλιτέχνης περιέγραψε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day την τετράμηνη σωματική ταλαιπωρία που βίωσε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις.

Η σπάνια ιατρική περιπέτεια και η δημιουργική διέξοδος

Το πρόβλημα υγείας ξεκίνησε από έναν σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος είχε απρόβλεπτη εξέλιξη λόγω της αντίδρασης του οργανισμού του στο χειρουργικό μόσχευμα.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη εμπειρία, ο Χρήστος Δάντης εξήγησε: «Έκανα δύο χειρουργεία, ναι. Το δεύτερο έγινε γιατί το έξτρα μέλος, αυτό το τιτάνιο που μπαίνει στο σπάσιμο, μπορεί να το αποβάλει ο οργανισμός, και αυτό συνέβη στη δική μου περίπτωση. Πέρασα μια ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν άπραγος, γιατί έφτιαξα ένα ολόκληρο άλμπουμ και έγραψα κι άλλα είκοσι τραγούδια.

Ο πόνος, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω, δεν τον εύχομαι σε κανέναν. Είναι σπάνιο σπάσιμο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα; Συνέβη. Είμαι σε κατάσταση αποθεραπείας, και έτοιμος να εκδράμω για τις συναυλίες μου, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάπου στα τέλη Ιουνίου».

Η διαδικτυακή ανωνυμία και η στήριξη στον Αλέξανδρο Τσουβέλα

Στο δεύτερο μέρος των δηλώσεών του, ο τραγουδιστής τοποθετήθηκε για τα κακόβουλα μηνύματα που δέχονται δημόσια πρόσωπα στο διαδίκτυο, παίρνοντας θέση για την πρόσφατη επίθεση που υπέστησαν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Ευαγγελία Καρύδη.

Σχολιάζοντας τη στάση του stand-up κωμικού να απαντά άμεσα στις επικρίσεις, ο καλλιτέχνης δήλωσε: «Δικαίως, κι αυτός. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, και απαντάει στα αρνητικά σχόλια. Και καλά κάνει. Έχουμε γίνει ένας πλανήτης αυτή τη στιγμή, που μισεί. Και υπάρχει και η κάλυψη των social media… που καθόμαστε και σχολιάζουμε οτιδήποτε, επειδή ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούμε ποτέ. Είμαι μαζί του 100%. Πάντα δεχόμαστε αρνητικά σχόλια με την Ασημίνα. Ο καθένας έχει την άποψή του».