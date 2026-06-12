Στο επίκεντρο μιας πολύκροτης διεθνούς υπόθεσης ανθρωποκτονίας βρίσκεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη στην Ελλάδα έπειτα από 27 χρόνια καταζητήσεων από τις αυστραλιανές αρχές και την Interpol. Ο 56χρονος, που φέρεται να είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999, εντοπίστηκε σε απομονωμένη περιοχή του Αιγίου, όπου φέρεται να ζούσε επί χρόνια με ψευδή ταυτότητα και να είχε ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία.

Οι αρχές είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, ενώ επί δεκαετίες θεωρούνταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες για την υπόθεση που συγκλόνισε την ελληνοαυστραλιανή κοινότητα. Η σύλληψή του σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των δικαστικών διαδικασιών για μια υπόθεση που παρέμενε ανοιχτή για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο μάρτυρας-κλειδί

Ο άνθρωπος που έδωσε το καθοριστικό στοιχείο για την υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα μίλησε στην εκπομπή Φως στο Τούνελ το βράδυ της Παρασκευής, περιγράφοντας πώς η μαρτυρία του οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του καταζητούμενου.

Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του όταν αναγνώρισε τον φερόμενο δράστη και προχώρησε σε επικοινωνία με τις Αρχές, τονίζοντας: «Ονομάζομαι … και έχω πολύ σημαντικές πληροφορίες για έναν άνθρωπο που είναι δολοφόνος. Τον λένε Δημήτριο Δαλαμάγκα…».

Όπως αναφέρει, γνώριζε προσωπικά τον άνδρα για χρόνια, υποστηρίζοντας ότι είχε αλλάξει ταυτότητα και ζούσε στην Ελλάδα μετά τη διαφυγή του από την Αυστραλία. «Τον γνωρίζω είκοσι χρόνια… τον λένε Αντώνη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας εξηγεί ότι αρχικά δίστασε να μιλήσει λόγω φόβου, ωστόσο η τελική του απόφαση ενεργοποίησε τις διαδικασίες εντοπισμού. «Τον αναγνώρισα αλλά δεν είπα τίποτα γιατί φοβήθηκα πάρα πολύ», αναφέρει, προσθέτοντας πως ήταν διατεθειμένος να παραδώσει όλα τα στοιχεία αυτοπροσώπως.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο καταζητούμενος είχε καταφέρει να ενσωματωθεί πλήρως σε τοπική κοινωνία της Αχαΐας, ζώντας επί χρόνια με νέα ταυτότητα και οικογενειακή ζωή, μακριά από το παρελθόν που τον βάραινε.

Οι αποκαλύψεις του ανθρώπου που τον αναγνώρισε

Η αποκαλυπτική συνομιλία με τον μάρτυρα που οδήγησε τις Αρχές στην υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα και παρέμεινε για μεγάλο διάστημα εκτός δημοσιότητας, έρχεται στο φως μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο άνδρας που για χρόνια γνώριζε τον καταζητούμενο με διαφορετική ταυτότητα περιγράφει πώς τον αναγνώρισε μέσα από τηλεοπτικό υλικό, σημειώνοντας: «Είδα την εκπομπή στις 9 Φεβρουαρίου του 2024. Κοίταζα το πρόσωπο και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Ήταν ο άνθρωπος που γνώριζα εδώ και 25 χρόνια. Τρόμαξα πάρα πολύ, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ από τον φόβο μου».

Όπως αναφέρει, η αρχική του αντίδραση ήταν διστακτικότητα λόγω του κινδύνου που ένιωθε: «Δεν είναι εύκολο να πας να πεις πως γνωρίζεις έναν άνθρωπο που κατηγορείται για φόνο. Φοβήθηκα πολύ και η αστυνομία στην Ελλάδα συνήθως είναι βιαστική».

Η μαρτυρία του, όπως τονίζει, ενεργοποιήθηκε οριστικά όταν ήρθε ξανά σε επαφή με το τηλεοπτικό υλικό και αποφάσισε να επικοινωνήσει με τις Αρχές: «Είδα ξανά ένα βίντεο του «Τούνελ» και παρατήρησα έναν αριθμό τηλεφώνου. Ήταν της εκπομπής. Τότε είπα πως δεν γίνεται να σωπαίνω άλλο και σας τηλεφώνησα».

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει, έγινε και προσωπική αντιπαράθεση με τον ίδιο τον καταζητούμενο, ο οποίος φέρεται να μην αρνήθηκε την ταυτότητά του: «Τον ρώτησα αν είδε τηλεόραση το προηγούμενο βράδυ, αν είδε τον εαυτό του… Μετά από όσα συζητήσαμε, μου είπε ότι είναι ο ίδιος. Δεν το αρνήθηκε ποτέ. Μετά από δύο εβδομάδες τον μπλόκαρα στο τηλέφωνό μου».

Παράλληλα, ο μάρτυρας αποκαλύπτει ότι ο άνδρας που γνώριζε ως «Αντώνη» του είχε περιγράψει τη δική του εκδοχή για το έγκλημα στην Αυστραλία: «Μου είπε ότι καθόταν στο μαγαζί και έπινε το ποτό του όταν κάποια στιγμή ο Γιώργος Γιαννόπουλος τού προσέφερε ένα ποτήρι ουίσκι. Ο Αντώνης, όπως τον γνώριζα εγώ, ισχυρίστηκε ότι αρνήθηκε να το πιει επειδή το μπουκάλι ήταν ήδη ανοιχτό. Από εκεί ξεκίνησε ένταση ανάμεσά τους και πολύ γρήγορα ακολούθησε καβγάς».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η ένταση κλιμακώθηκε μέσα στον χώρο του καταστήματος: «Μου είπε ότι κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, επειδή γνώριζε καλά τον χώρο. Ο άλλος άνδρας τον ακολούθησε. Εκεί, όπως μου είπε, πιάστηκαν στα χέρια. Στη συνέχεια άρπαξε ένα μαχαίρι και τον σκότωσε. Από εκείνη τη στιγμή του είπα πως ούτε τον ξέρω ούτε με ξέρει. Έκοψα κάθε επαφή μαζί του».

«Αυτός είναι ο “Αντώνης” που ξέρω 25 χρόνια…»

Ο μάρτυρας που αναγνώρισε τον Τζέιμς Δαλαμάγκα μέσα από την έρευνα του «Τούνελ» και οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής του καταζητούμενου στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει, ο άνθρωπος που γνώριζε ως «Αντώνης» ζούσε επί χρόνια σε χωριό της περιοχής του Αιγίου, κοντά στις ρίζες της μητέρας του. Με βεβαιότητα περιγράφει το σημείο όπου κρυβόταν όλα αυτά τα χρόνια ο υπ’ αριθμόν ένα καταζητούμενος της Αυστραλίας.

«Είναι σε ένα χωριό που λέγεται Άλσος, κοντά στα Σελιανίτικα Αιγίου, σε μια μικρή περιοχή με πέντε – έξι σπίτια. Απέναντι από το σπίτι του υπάρχει ελαιοτριβείο. Εκεί ζει χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως λέει, η μητέρα του κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή του Αιγίου, ενώ ο πατέρας του από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του σε κατοίκους της περιοχής που, κατά τον ίδιο, γνώριζαν περισσότερα απ’ όσα είχαν παραδεχθεί σε ρεπορτάζ στο «Τούνελ».

«Ο πατέρας του κατάγεται από τον Γοργόμυλο και πήγαιναν κάθε καλοκαίρι σε αυτό το χωριό. Μάλιστα είχε μιλήσει στην εκπομπή σας και ένας κύριος από εκεί, ο οποίος είπε κάποια ψέματα. Τον γνωρίζουν πολύ καλά, κρύβουν πράγματα γιατί είναι δικός τους άνθρωπος. Δεν θα τον κατέδιδαν. Σ’ αυτό το χωριό είναι όλοι ξαδέρφια, γνωρίζονται μεταξύ τους», υποστηρίζει.

Είχε νοσηλευτεί παλαιότερα σε δημόσιο νοσοκομείο

Στη συνέχεια της συνέντευξης αποκαλύπτει ότι ο καταζητούμενος είχε δημιουργήσει μια απολύτως φυσιολογική εικόνα ζωής, παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούσε επί δεκαετίες διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα ακόμα και η οικογένεια του τον αποκαλούσε Αντώνη.

«Όλοι τον φώναζαν Αντώνη. Δεν ήταν μόνος του. Ζει εδώ και πολλά χρόνια με μία γυναίκα. Γνωρίστηκαν στην Αθήνα το 2004 και στη συνέχεια μετακόμισαν μαζί στο Αίγιο. Εργάστηκε κατά καιρούς σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθήνα ως λογιστής, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αχαΐα και ασχολήθηκε με αγροτικές εργασίες και την καλλιέργεια κτημάτων. Το σπίτι το αγόρασε γύρω στο 2007», αναφέρει.

Αυτό όμως που του είχε προκαλέσει τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν κάτι άλλο. Ο άνθρωπος που παρουσιαζόταν ως «Αντώνης» είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε δημόσιο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Θυμάμαι ότι είχε αρρωστήσει από καρκίνο και είχε νοσηλευτεί στο «Γεννηματάς» κάνοντας χημειοθεραπείες και μία επέμβαση στον λαιμό. Είχε χάσει και τα μαλλιά του. Αυτό που πάντα αναρωτιόμουν ήταν με ποια στοιχεία ασφάλισης νοσηλεύτηκε», λέει χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας αποκαλύπτει ακόμα ότι ο καταζητούμενος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε φρούριο.

«Είχε αγοράσει εκτάσεις και ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Ασχολούνταν με τις ελιές στα κτήματα του και για ένα διάστημα έκανε εκτροφή σκύλων. Στο σπίτι του υπήρχαν περίπου εξήντα σκυλιά, κυρίως πιτ μπουλ. Παλιά τα πουλούσε, όμως τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει αγορά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα σκυλιά λειτουργούσαν και σαν προστασία. Δεν μπορούσε να πλησιάσει εύκολα κανείς το σπίτι του…»