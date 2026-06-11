Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου αποφάσισε την προφυλάκιση του Τζέιμς Δαλαμάγκα μέχρι να αποφασίσει το Εφετείο αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του pelop.gr, στον Δαλαμάγκα επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών για αδικήματα που αφορούν παράνομη κατοχή όπλου και ψευδή κατάθεση ενώπιον των αρχών.

Ταυτόχρονα, στη 47χρονη σύντροφό του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών, ενώ ο πατέρας του έλαβε ποινή τριών ετών και τεσσάρων μηνών για το αδίκημα της υπόθαλψης.

Ωστόσο, το δικαστήριο χορήγησε και στους τρεις το δικαίωμα άσκησης έφεσης με ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που επιτρέπει την αποφυλάκισή τους.

Βέβαια, η περίπτωση του Τζέιμς Δαλαμάγκα είναι διαφορετική. Δεν πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος, καθώς εξακολουθεί να τελεί υπό κράτηση λόγω της εκκρεμούς διαδικασίας που αφορά το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει έως ότου το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφασίσει επί του σχετικού αιτήματος.

Θυμίζουμε ότι δικαστικές αρχές της Αυστραλίας ζητούν την έκδοσή του, συνδέοντάς τον με την ανθρωποκτονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Πάντως, ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται και έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αποδέχεται την έκδοσή του.