Η υπεράσπιση του Τζέιμς Δαλαμάγκα ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά για την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης που εκκρεμεί σε βάρος του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ παράλληλα θα ζητήσει την αποφυλάκισή του. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά αδίκημα διαφορετικό από τις σοβαρές κατηγορίες που συνδέονται με φόνους στην Αυστραλία, για τις οποίες ο 55χρονος παραμένει καταζητούμενος.

Ο συνήγορός του, Γιάννης Αποστολόπουλος, γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει αίτημα αναβολής της διαδικασίας, ενώ επιβεβαίωσε παράλληλα τους ισχυρισμούς που διατύπωσε δημόσια η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο πελάτης του εγκατέλειψε την Αυστραλία, ζούσε κρυμμένος και χρησιμοποιούσε διαφορετικό όνομα, καθώς φοβόταν τη δράση της μαφίας στο Σίδνεϊ.

Ο 55χρονος επρόκειτο να παρουσιαστεί σήμερα, Τετάρτη (10/6), ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, προκειμένου να δικαστεί για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του εντοπίστηκε βαλλίστρα. Στο εδώλιο είχαν επίσης παραπεμφθεί η σύντροφός του και ο πατέρας του, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κ. Αποστολόπουλος, η διαδικασία δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, ο συνήγορός του ξεκαθάρισε ότι η υπεράσπιση θα συνεχίσει να αντιτίθεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως δήλωσε: «Εκτός από την αυστραλιανή υπηκοότητα έχει και ελληνική. Το αδίκημα έχει παραγραφεί στην Ελλάδα».

Ο κ. Αποστολόπουλος υποστήριξε ακόμα ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση ενός προσώπου, η αποδιδόμενη πράξη πρέπει να αποτελεί αδίκημα και στις δύο χώρες, δηλαδή τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, καθώς το αδίκημα έχει παραγραφεί με βάση την ελληνική νομοθεσία.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το μόνο μέλος της οικογένειας του 55χρονου που διέμενε στην ίδια κατοικία στο Αίγιο και δεν συνελήφθη είναι η μητέρα του. Όπως ανέφερε, η ίδια απουσίαζε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης «και δεν έχει κάνει κάποια αξιόποινη πράξη».

Ο δικηγόρος του Τζέιμς Δαλαμάγκα τόνισε επίσης ότι ούτε η σύντροφός του γνώριζε την πραγματική ταυτότητα και το παρελθόν του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Επί 27 συναπτά έτη, δεν είχε δώσει πουθενά την ταυτότητά του, δεν είχε ταυτότητα. Τον ήξεραν όλοι με το όνομα Αντώνης. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά “και τώρα να βγω έξω, όλοι θα με φωνάξουν Αντώνη“».