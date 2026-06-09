Ένα νέο πληροφοριακό δελτίο της Interpol που εστάλη πριν από περίπου 10 ημέρες στην ΕΛ.ΑΣ. και διαβιβάστηκε στο Τ.Δ.Ε.Ε. Αιγιαλείας, έδωσε για πρώτη φορά συγκεκριμένα στοιχεία για τον επί 27 χρόνια καταζητούμενο διεθνώς Τζέιμς Δαλαμάγκα.

Η πληροφορία αυτή τη φορά ήταν πολύ συγκεκριμένη και δεν αφορούσε την… εξωτική Λιβύη -όπως είχαν ενημερώσει παλαιότερα- αλλά την περιοχή του Αιγίου και γινόταν αναφορά σε άτομο με το όνομα «Αντώνης» και ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στο δεξί χέρι. Άμεσα σήμανε συναγερμός, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών που ξεκίνησε τις έρευνες αρχικά από το χωριό Τέμενη στο Αίγιο (σ.σ. τόπος καταγωγής της μητέρας του Τζέιμς Δαλαμάγκα) και τελικά οι διωκτικές αρχές οδηγήθηκαν στην απομονωμένη κατοικία, με τον ψηλό μαντρότοιχο και τα δεκάδες σκυλιά.

Από εκείνη τη στιγμή ήταν ζήτημα χρόνου να καταρρεύσει το παραμύθι του «Αντώνη Τζίμα», που υποτίθεται ότι είχε έρθει από τις ΗΠΑ και για τουλάχιστον 15 χρόνια ασχολούνταν με την παραγωγή ελαιολάδου.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κατάφερε για 27 χρόνια να κινείται ως το απόλυτο «φάντασμα», χωρίς να έχει καμία συναλλαγή με κάποια ελληνική δημόσια υπηρεσία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ούτε πλαστό δελτίο ταυτότητας ούτε πλαστό διαβατήριο ούτε πλαστό δίπλωμα. Μάλιστα, ακόμα κι όταν το 2014 η μητέρα του τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία, το αδίκημα τότε δεν ήταν αυτόφωρο και ο 55χρονος σήμερα ομογενής από την Αυστραλία δεν συνελήφθη, ενώ δεν εμφανίστηκε ούτε στο δικαστήριο του 2019 για την υπόθεση – με τη μητέρα του να αναιρεί την αρχική κατηγορία και τον γιο της να αθωώνεται.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας θεωρείται δεδομένο ότι θα εκδοθεί στην Αυστραλία, εκεί όπου οι διωκτικές αρχές θα εξετάσουν τυχόν εμπλοκή του και σε μια άλλη δολοφονία ομογενή. Ο λόγος για αυτή του Τιμ Βουκελάτου το μακρινό 1997, σε ενέδρα θανάτου όπου το θύμα δέχτηκε 5 σφαίρες από άγνωστο άτομο και έχασε τη ζωή του.

Ο 55χρονος σήμερα ομογενής, που συνελήφθη και για τον νόμο περί όπλων αλλά και για ψευδή κατάθεση, επιχειρεί μέσω του δικηγόρου του να αποφύγει την έκδοση στην Αυστραλία, επισημαίνοντας ότι το έγκλημα διαπράχθηκε πολλά χρόνια πριν και το αδίκημα έχει παραγραφεί.