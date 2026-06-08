Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ενδεχομένως κατηγορηθεί και για ακόμη μία δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία, καθώς οι αρχές διαθέτουν στοιχεία που τον συνδέουν με τον συγκεκριμένο φόνο.

Το έγκλημα διαπράχθηκε το 1997 και θύμα είναι ο Τύμβος Κελάτος.

Σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις», ο ομογενής δολοφονήθηκε με πέντε σφαίρες μέσα στο Ι.Χ. του από άγνωστο άτομο και τα στοιχεία των αυστραλιανών αρχών δείχνουν σύνδεση του δράστη με τον Δαλαμάγκα.

Ο άνδρας που συνελήφθη στο Αίγιο μετά από αναζήτηση περίπου τριών δεκαετιών αρνείται τη δολοφονία, ενώ ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να εκδοθεί στην Αυστραλία, γιατί «το αδίκημα έχει παραγραφεί» με βάση τους ελληνικούς νόμους.

Η οικογένεια του Γιώργου Γιαννόπουλου που φέρεται να δολοφόνησε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Ευχαριστούμε τις αρχές που δεν εγκατέλειψαν ποτέ την υπόθεση του Γιώργου. Παρά το πέρασμα του χρόνου, συνέχισαν να εργάζονται ακούραστα πίσω από τα παρασκήνια στην προσπάθειά τους για δικαιοσύνη. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στον Αρχιεπιθεωρητή της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Γκραντ Τέιλορ και την ομάδα του για τη στήριξη, τον επαγγελματισμό και την επιμονή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Αν και η σημερινή σύλληψη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο που βιώνει η οικογένειά μας από τότε που ο Γιώργος Γιαννόπουλος δολοφονήθηκε στο Σίδνεϊ το 1999, μας δίνει την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη μπορεί τελικά να είναι πλέον εφικτή.

Ελπίζουμε πλέον ότι οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Ελλάδας θα συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την επιστροφή του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, ώστε να δικαστεί από το αυστραλιανό δικαστικό σύστημα και να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που αφορούν τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου. Μετά από περισσότερα από 27 χρόνια, η οικογένειά μας παραμένει αποφασισμένη να φροντίσει ώστε η υπόθεση αυτή να εκδικαστεί εκεί όπου ξεκίνησε και να διασφαλίσει ότι θα επιβληθεί ποινή μέσω της κατάλληλης νομικής διαδικασίας.

Ευχαριστούμε όλους όσους στήριξαν την οικογένειά μας σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή. Ο Τζορτζ δεν ξεχάστηκε ποτέ και δεν θα ξεχαστεί ποτέ».