Νομικό εμπόδιο υπάρχει στην έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, καθώς ο συνήγορός του υποστηρίζει ότι έχει παραγραφεί στην Ελλάδα η δολοφονία που κατηγορείται ότι διέπραξε πριν από 27 χρόνια.

Το συμβούλιο Εφετών θα κρίνει την τύχη του 55χρονου που συνελήφθη στο Αίγιο, με τον δικηγόρο του να τονίζει πως υπάρχει διμερής σύμβαση μεταξύ της Αυστραλίας και της Ελλάδας για την έκδοση των καταζητούμενων και αυτών για τους οποίους έχει εκδοθεί κάποιο ένταλμα σύλληψης και προσαγωγής.

«Ο εντολέας μου αρνείται την αποδιδόμενη σε βάρος του πράξη. Σε κάθε περίπτωση, ο ισχυρισμός του είναι ότι το αδίκημα έχει υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Δεν συναινεί στην έκδοσή του. Περάσαμε σήμερα το πρωί από τον κύριο εισαγγελέα Εφετών. Σε λίγες ημέρες θα γίνει το συμβούλιο Εφετών, το οποίο θα αποφανθεί οριστικά αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία ή όχι», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν συναινούμε σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί να εκδοθεί, διότι έχει υποπέσει σε παραγραφή το αδίκημα στην ελληνική έννομη τάξη», είπε σε δημοσιογράφους.

«Υπάρχει εμπόδιο. Υπάρχει η διμερής σύμβαση μεταξύ της Αυστραλίας και της Ελλάδας για την έκδοση των καταζητούμενων και αυτών για τους οποίους έχει εκδοθεί κάποιο ένταλμα σύλληψης και προσαγωγής. Όμως, ο κύριος Δαλαμάγκας προστατεύεται ως Έλληνας υπήκοος από τους νόμους του ελληνικού κράτους. Το αδίκημα έχει παραγραφή, οπότε ο ισχυρισμός μας είναι ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η έκδοσή του», πρόσθεσε ο δικηγόρος του Τζέιμς Δαλαμάγκα.

Πώς τον συνέλαβαν οι αρχές

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες και συγκεντρωμένα στοιχεία, έστησαν επιχείρηση έξω από το σπίτι όπου διέμενε. Ο 55χρονος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε αγροτικό όχημα μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, ο οποίος είχε ταξιδέψει από την Αυστραλία.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Καθώς δεν έφερε μαζί του έγγραφα ταυτοποίησης, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία και να αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα, παραδεχόμενος παράλληλα πως όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε εκδώσει ποτέ ελληνική αστυνομική ταυτότητα.

Επίσης συνελήφθησαν και η σύντροφός του αλλά και ο πατέρας του οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του στο Αίγιο, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μία βαλλίστρα, καθώς και έγγραφα που εξετάζονται.