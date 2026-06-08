Ο διαβόητος καταζητούμενος από την Interpol, Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία το 1999, μεταφέρθηκε σήμερα στα δικαστήρια Πατρών προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας.

Ο 55χρονος ομογενής μοιάζει εντελώς αγνώριστος, έχοντας λευκά μαλλιά και μούσια, σε σχέση με τις φωτογραφίες του που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 55χρονος άνδρας που συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία στην Αυστραλία, είχε αλλάξει το όνομά του σε Αντώνης Τζίμας και έμενε στην κοινότητα Άλσος της Αιγιάλειας, που ήταν η κατοικία του.

«Από το 1999 ήταν εδώ. Είχε σκοτώσει έναν ομογενή σε έναν διαπληκτισμό, έφυγε απευθείας για Ελλάδα και ζούσε στο Αίγιο. Καλυπτόταν από τον πεθερό του και τη σύντροφό του. Το περίεργο είναι ότι έχουν περάσει 20 χρόνια. Πρέπει να το δούμε εάν θα τιμωρηθεί. Έχουν περάσει 20 χρόνια», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας 8/6 ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Οι αστυνομικοί είχαν την πληροφορία ότι κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή του Αιγίου. Δεν γνώριζαν όμως πού ακριβώς», διευκρίνισε από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, και τόνισε πως «τον ταυτοποίησαν μέσω των αποτυπωμάτων του».

«Είναι ενεργό το ένταλμα σύλληψης και θα εκδοθεί στην Αυστραλία», συμπλήρωσε.

Ο Δαλαμάγκας εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής να κινείται με αυτοκίνητο, μαζί με τον 86χρονο πατέρα του και την 47χρονη σύντροφό του. Οι Αρχές, οι οποίες επί τρεις ημέρες τον παρακολουθούσαν, τον σταμάτησαν για έλεγχο, με τον 56χρονο να παρουσιάζεται αρχικά με το όνομα Αντώνης Τζίμας.

Ωστόσο, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών, ο 56χρονος αποκάλυψε την ταυτότητά του και διαπιστώθηκε πως ήταν ο καταζητούμενος για τη δολοφονία του Έλληνα ομογενή.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πατρών, ενώ συνελήφθησαν ο 86χρονος και η 47χρονη, κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία.