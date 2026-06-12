Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη οδηγεί ξανά τις εξελίξεις σε Αίγιο, Αυστραλία και Κρήτη. Απόψε στις 23:20, στο MEGA, παρουσιάζει νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο υποθέσεις που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη:

Η μυστική έρευνα ενός χρόνου που οδήγησε στη σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα.

Ένας μάρτυρας – «κλειδί» που έσπασε τη σιωπή του αποκλειστικά στο «Τούνελ». Μια μαρτυρία που έμελλε να αλλάξει τα πάντα. Οι αθόρυβες επαφές της εκπομπής με τους Ομοσπονδιακούς της Αυστραλίας. Η μάχη για να διαφυλαχθεί η μυστικότητα της πληροφορίας και να προστατευθεί ο άνθρωπος που αποκάλυψε το κρησφύγετο του καταζητούμενου.

Πώς στήθηκε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η συνεργασία που οδήγησε στον ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον καταζητούμενο επί 27 χρόνια; Ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία που άνοιξαν τον δρόμο για τη σύλληψή του; Όλο το άγνωστο παρασκήνιο της υπόθεσης που συγκλόνισε την ομογένεια και οδήγησε σε μια σύλληψη διεθνούς σημασίας.

Απεσωκάρι: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Προέδρου, μετά την αποκαλυπτική έρευνα του «Τούνελ»

Οι καταιγιστικές εξελίξεις μετά τις συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση στον Πρόεδρο που ήθελε τη νομιμότητα στην περιοχή του. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο των στοιχείων και των αποκαλύψεων που παρουσίασε η εκπομπή για τη «μαφία της κατσούνας».