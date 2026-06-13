Η Interpol και οι αυστραλιανές αρχές μπορεί να αναζητούσαν δίχως αποτέλεσμα τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, αλλά τον εντόπισε στο Αίγιο η Αγγελική Νικολούλη με το «Φως στο Τούνελ».

Σύμφωνα με το Mega στις 20 Μαΐου του 2025 ξεκίνησε η ηλεκτρονική αλληλογραφία του «Τούνελ» και των αυστραλιανών Αρχών, με αφορμή μια μαρτυρία που έφτασε στα χέρια της εκπομπής που παρουσιάζει η Αγγελική Νικολούλη.

Η εκπομπή ενημέρωσε τους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς για την ύπαρξη του μάρτυρα και την πρόθεσή του να συνεργαστεί μαζί τους, με προϋπόθεση να εξασφαλιστεί η προστασία του.

Ο άνθρωπος που επί χρόνια παρουσιαζόταν ως Αντώνης Τζίμας περιέγραψε στον μάρτυρα πώς έγινε η δολοφονία Γιαννόπουλου, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το φονικό που συγκλόνισε την ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ.

Η αδελφή του θύματος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη στην Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο Τούνελ», επισημαίνοντας πως χωρίς τη συμβολή τους δεν θα είχε αποκαλυφθεί η πραγματική ταυτότητα του 56χρονου.

27 χρόνια μετά τη δολοφονία Γιαννόπουλου, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κρατείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέχρι το συμβούλιο εφετών Πατρών να αποφανθεί για την έκδοσή του ή μη στην Αυστραλία.