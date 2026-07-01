Η μετακίνηση της Σελήνης από τον Αιγόκερω στον Υδροχόο αλλάζει άρδην τα δεδομένα της καθημερινότητας, καθώς οι προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα δείχνουν ότι η κόντρα με τον ανάδρομο Ερμή προκαλεί καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και την άμεση ανάγκη για ξεκαθαρίσματα.

Οι δύσκολες όψεις με τον Χείρωνα, τον Δία, τον Άρη και τον Ουρανό δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, όπου η ανάγκη για αυτοσυγκράτηση συγκρούεται με την επιθυμία για ριζικές ανατροπές.

Κριός

Η αντίθεση της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή φέρνει στην επιφάνεια πληγωμένα συναισθήματα λόγω παρεξηγήσεων. Αν η ένταση κλιμακωθεί, η αποστασιοποίηση αποτελεί την καλύτερη άμυνα για να αποφευχθούν λόγια που προκαλούν μεταμέλεια. Το απόγευμα, το τετράγωνο της Σελήνης από τον Υδροχόο με τον Χείρωνα και τον Δία δυσκολεύει τη συμφιλίωση, απαιτώντας σωστό timing. Το βράδυ, η ενεργοποίηση του Άρη και του Ουρανού επιβάλλει μια έξοδο για αποσυμπίεση, ενώ η επιρροή του Ποσειδώνα και του Πλούτωνα στρέφει το ενδιαφέρον στην ανάκτηση της προσωπικής δύναμης και όχι στη διόρθωση τοξικών καταστάσεων.

Ταύρος

Μηνύματα που είχαν αγνοηθεί στο παρελθόν επιστρέφουν. Αν υπάρχει αμφιβολία για το αν πρόκειται για συμπτώσεις ή σημάδια, η αναζήτηση καθοδήγησης κρίνεται απαραίτητη. Η μετακίνηση της Σελήνης στον Υδροχόο και το τετράγωνο με Χείρωνα και Δία επιβάλλουν ρεαλιστική διαχείριση των υποχρεώσεων, χωρίς όμως να χαθεί η θετική στάση. Η βραδινή ενεργοποίηση του Άρη και του Ουρανού φέρνει απρόσμενες οικονομικές ή επαγγελματικές ευκαιρίες που απαιτούν άμεση δράση, ενώ η νύχτα προσφέρεται για αναπροσαρμογή των μακροπρόθεσμων στόχων.

Δίδυμοι

Οι έντονες προσωπικότητες στο περιβάλλον προκαλούν πεισματικές συμπεριφορές. Πριν ξεκινήσει μια αντιπαράθεση με πιεστικούς συνεργάτες ή ευέξαπτους συντρόφους, απαιτείται έλεγχος κινήτρων. Η είσοδος της Σελήνης στον Υδροχόο σε ευθυγράμμιση με τον Χείρωνα και τον Δία δίνει το βήμα για έκφραση απόψεων με λογική και κατανόηση. Το βράδυ, τα ρίσκα αποδίδουν χάρη στον Άρη και τον Ουρανό, επιβραβεύοντας την τόλμη. Η νύχτα κλείνει με αναζήτηση έμπνευσης.

Καρκίνος

Η ημέρα απαιτεί προσεκτική ακρόαση των οικείων προσώπων, καθώς η σοφία τους είναι χρήσιμη ακόμα και σε περιπτώσεις διαφωνίας. Η μετακίνηση της Σελήνης στον Υδροχόο επιβάλλει αποχή από τις ψηφιακές δραστηριότητες για καλύτερη επαφή με την πραγματικότητα. Το βράδυ, οι όψεις Άρη και Ουρανού ευνοούν μεταμορφωτικές κινήσεις στις σχέσεις, την καριέρα και την προσωπική εικόνα. Η νύχτα φέρνει σημάδια προόδου και σκέψεις για μελλοντική επέκταση.

Λέων

Τα λάθη σε λεπτομέρειες ενδέχεται να κοστίσουν χρόνο και ενέργεια, γι’ αυτό ο προσεκτικός έλεγχος της δουλειάς και η αναζήτηση μιας δεύτερης γνώμης είναι επιβεβλημένα. Οι απογοητεύσεις στις σχέσεις δεν πρέπει να κυριαρχήσουν κατά τη μετάβαση της Σελήνης στον Υδροχόο. Αν λείπει η στήριξη από τον σύντροφο, η εξέταση εναλλακτικών είναι μια επιλογή. Το βράδυ κρύβει απρόσμενες ερωτικές εξελίξεις, ενώ το κλείσιμο της ημέρας απαιτεί αυτοφροντίδα.

Παρθένος

Οι πράξεις έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τα λόγια και δεν υπάρχει λόγος για εξηγήσεις σε όσους παρερμηνεύουν τις προθέσεις. Η ροή του χρόνου επιταχύνεται με τη Σελήνη στον Υδροχόο, και οι μικρές ευκαιρίες θα απαιτήσουν έντονη προσπάθεια. Ο Άρης και ο Ουρανός ωθούν σε σημαντικές επιτυχίες αργότερα, ενώ η νύχτα είναι κατάλληλη για την οργάνωση των επαγγελματικών υποχρεώσεων της επόμενης περιόδου.

Ζυγός

Η αναδίπλωση σε ορισμένες καταστάσεις κρίνεται αναγκαία, καθώς προκύπτουν δυσκολίες στο σπίτι ή την εργασία από άτομα που απογοητεύτηκαν. Η άμεση ανάληψη ευθυνών και η διόρθωση λαθών θα φέρουν κατανόηση από την πλευρά των άλλων, όταν η Σελήνη περάσει στον Υδροχόο. Μια ειλικρινής συγγνώμη, χωρίς υπερβολές, είναι αρκετή. Οι βραδινές όψεις Άρη και Ουρανού φέρνουν νέες ευκαιρίες και απρόβλεπτες εξελίξεις, ενώ στις σχέσεις είναι ώρα να εκδηλωθεί η συναισθηματική πλευρά.

Σκορπιός

Η ανάγκη για πνευματικότητα μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με την πρακτικότητα. Η είσοδος της Σελήνης στον Υδροχόο φέρνει προσωρινή στασιμότητα, κάνοντας απαραίτητη την ξεκούραση. Το βράδυ, η ενεργοποίηση του Άρη και του Ουρανού μπορεί να φέρει ξαφνικές προτάσεις για συνεργασία, οι οποίες πρέπει να γίνουν δεκτές. Η νύχτα απαιτεί χαλάρωση και επαρκή ύπνο για αναπλήρωση δυνάμεων.

Τοξότης

Οι ξαφνικές μεταβολές αναγκάζουν σε αναμέτρηση με τους βαθύτερους φόβους. Η στήριξη από κοντινά πρόσωπα είναι πολύτιμη μέχρι να επέλθει η σταθερότητα. Μια πιο αισιόδοξη προοπτική αναδύεται με τη Σελήνη στον Υδροχόο, όπου η προσαρμοστικότητα γίνεται το κλειδί για την ανάκαμψη. Το βράδυ επιφυλάσσει ερωτικές εκπλήξεις, εφόσον εκδηλωθεί τρυφερότητα και δοθεί χώρος για αλλαγές.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στο ζώδιο φέρνει εντάσεις και δυσκολία συνεννόησης με τους γύρω, γεγονός που απαιτεί απόλυτη ψυχραιμία. Η υπομονή εξαντλείται με το πέρασμα του πλανήτη στον Υδροχόο, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει νόημα στην προσφορά χωρίς ανταπόδοση. Η ενέργεια βελτιώνεται το βράδυ, καθώς ο Άρης και ο Ουρανός βοηθούν στην αποκατάσταση των ισορροπιών στις συνεργασίες. Η ημέρα πρέπει να κλείσει με αποφόρτιση.

Υδροχόος

Οι ελλιπείς πληροφορίες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά σφάλματα, επομένως απαιτείται πλήρης γνώση των δεδομένων πριν από κάθε σημαντική ενέργεια. Η ένταση δεν πρέπει να εκτονωθεί σε οικεία πρόσωπα κατά τη μετάβαση της Σελήνης στο ζώδιο. Οι διορθωτικές κινήσεις που θα γίνουν το βράδυ με την αρωγή του Άρη και του Ουρανού θα αποδώσουν, ενώ η νύχτα φέρνει νέες και καθαρές προοπτικές.

Ιχθύες

Θέματα, τάσεις και ενδιαφέροντα από το παρελθόν κάνουν την επανεμφάνισή τους. Η διατήρηση χαμηλού προφίλ με τη Σελήνη στον Υδροχόο θα βοηθήσει στην αποφυγή περισπασμών και χασίματος χρόνου. Το βράδυ ευνοεί την ενασχόληση με τον χώρο του σπιτιού, όπου ενδέχεται να βρεθούν ακόμη και χαμένα αντικείμενα. Η νύχτα είναι ιδανική για την οπτικοποίηση των επόμενων στόχων.