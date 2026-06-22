Οριστική τροπή παίρνει η υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, καθώς η ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών για την έκδοσή του στην Αυστραλία, ανοίγοντας τον δρόμο για να εξεταστεί η υπόθεση αποκλειστικά από τα ελληνικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA και η δικαστική συντάκτρια Ιωάννα Μάνδρου, το Τμήμα Εκδόσεων του Εφετείου Αθηνών έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την παράδοση του κατηγορουμένου στις αυστραλιανές Αρχές.

Η απόφαση βασίζεται σε σαφή διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δεν προχωρά σε έκδοση Έλληνα πολίτη προς τρίτες χώρες όταν η υπόθεση αφορά αδίκημα που φέρεται να έχει τελεστεί εις βάρος προσώπου ελληνικής καταγωγής.

Με αυτό το σκεπτικό, η ελληνική Δικαιοσύνη αναλαμβάνει η ίδια την εκδίκαση της υπόθεσης, απορρίπτοντας το σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί από την Αυστραλία.

Ο φάκελος της δικογραφίας μεταφέρεται στην Αθήνα

Οι αυστραλιανές Αρχές αναμένεται το επόμενο διάστημα να αποστείλουν στις ελληνικές δικαστικές υπηρεσίες το σύνολο της δικογραφίας, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση στην Ελλάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανακύπτει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο νομικό ζήτημα. Με βάση τις διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα, το αδίκημα για το οποίο διώκεται ο Δαλαμάγκας φέρεται να έχει παραγραφεί, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη.

Η συγκεκριμένη νομική παράμετρος έχει άμεσο αντίκτυπο και στο καθεστώς κράτησης του κατηγορουμένου. Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αναμένεται να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος για ακόμη επτά μήνες. Μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν υπάρξει νέα δικαστική εξέλιξη που να μεταβάλλει τα δεδομένα, εκτιμάται ότι θα αφεθεί ελεύθερος.