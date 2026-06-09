Κινηματογραφική μπορεί να χαρακτηριστεί η ζωή του Τζέιμς Δαλαμάγκα που εγκατέλειψε την Αυστραλία πριν από 27 χρόνια για να κρυφτεί στο Αίγιο, καθώς αναζητούνταν για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου.

Ο Δαλαμάγκας -αλλιώς Νταλαμάγκας, όπως τον αποκάλεσε η μητέρα του- μεγάλωσε στην Αυστραλία με την οικογένειά του που μετανάστευσε από την Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή.

Φίλοι του τον περιέγραψαν στο Live News ως «τσαμπουκά» που «συνήθιζε να προκαλεί», τονίζοντας ότι δεν ήταν ήρεμο παιδί. Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι εργαζόταν ως σεκιούριτι μέχρι να εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ είχε απασχολήσει τις αυστραλιανές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η ζωή του άλλαξε πριν από 28 χρόνια, όμως, με τον θάνατο του αδερφού του Παναγιώτη, ή Πίτερ όπως τον αποκαλούσαν στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το Live News, ξέσπασε καβγάς σε ένα καζίνο, με τον 23χρονο αδερφό του να εμπλέκεται κάπως στην ένταση. Τότε, περίπου 8 με 10 άτομα από το προσωπικό ασφαλείας έπεσαν πάνω του για να τον ακινητοποιήσουν και άσκησαν τέτοια πίεση, που ο Παναγιώτης Δαλαμάγκας έχασε τη ζωή του. Μάλιστα, πριν ξεψυχήσει φώναζε «δεν μπορώ να αναπνεύσω», κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από διάφορες μαρτυρίες.

Παναγιώτης Δαλαμάγκας, ο αδερφός του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Έκτοτε, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας προσπαθούσε να δικαιώσει δικαστικά τον αδερφό του και μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς της Αυστραλίας ζητούσε να ανοίξουν στόματα, αλλά και να μη συγκαλυφθεί η υπόθεση, επειδή το θύμα είναι μετανάστης.

Πριν από 27 χρόνια, όμως, ενεπλάκη σε καβγά στο Σίδνεϊ, με τον Γιώργο Γιαννόπουλο να σπεύδει να τον χωρίσει με το άτομο που τσακωνόταν. Πάνω στην ένταση, ο Δαλαμάγκας τράβηξε μαχαίρι και μαχαίρωσε στον λαιμό τον Γιαννόπουλο, που ήταν πατέρας δύο παιδιών, με αποτέλεσμα να πεθάνει.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος

Η φυγή στην Ελλάδα

Φίλος του Δαλαμάγκα υποστήριξε ότι ο Τζέιμς, ντυμένος παπάς, φυγαδεύτηκε από την Αυστραλία, ώστε να έρθει στην Ελλάδα να κρυφτεί. Μάλιστα, η μητέρα του δήλωσε ότι μετά τον θάνατο του γιου της Παναγιώτη, έγιναν τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Τζέιμς, αλλά και μία κατά της ζωής της.

Μέχρι στιγμής, είναι άγνωστο αν εγκαταστάθηκε αμέσως στο Αίγιο, από όπου κατάγεται η μητέρα του, ή αν είχε μεταβεί αλλού.

Οι πρώτες μαρτυρίες για την παρουσία του στο Αίγιο χρονολογούνται έως και 15 χρόνια πριν, όταν συστήθηκε ως Αντώνης Τζίμας για να αγοράσει τεράστιες εκτάσεις γης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δαλαμάγκας είχε οικονομική ευχέρεια από χρήματα που είχε συγκεντρώσει στην Αυστραλία, ενώ επειδή δεν διέθετε ελληνική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο, στις αγορές χρησιμοποίησε το όνομα της μητέρας του ή και της συντρόφου του.

Ο 55χρονος είχε αγοράσει τρία σπίτια, εκ των οποίων το ένα μετέτρεψε σε φρούριο, ενώ τα άλλα δύο που ήταν σε κοντινή απόσταση τα επισκέπτονταν λίγες μέρες το καλοκαίρι.

Στην Ελλάδα έβγαζε χρήματα πουλώντας λάδι από τα χωράφια που καλλιεργούσε, ενώ διατηρούσε 32 πιτμπουλ, με τα σκυλιά να προκαλούν πρόβλημα, με αποτέλεσμα να επέμβει φιλοζωική οργάνωση το 2019, αλλά δίχως αποτέλεσμα.