Σε «σπίτι-φρούριο» στο Αίγιο έμενε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που συνελήφθη κατηγορούμενος για δολοφονία ομογενούς στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια.

Ο 55χρονος έμενε τουλάχιστον 15 χρόνια στο συγκεκριμένο σπίτι, σύμφωνα με μαρτυρίες, με τις «Αποκαλύψεις» να αναφέρουν ότι επέλεξε το Αίγιο επειδή από εκεί κατάγεται η μητέρα του.

Συστηνόμενος ως Αντώνης Τζίμας, αγόρασε μεγάλες εκτάσεις με χρήματα που απέκτησε στην Αυστραλία και παρήγαγε το δικό του ελαιόλαδο.

Το Live News ανέφερε ότι συνολικά κατείχε τρία σπίτια σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Ωστόσο, έμενε στο ένα, μαζί με την Ελληνίδα σύντροφό του, τη μητέρα του, αλλά και 32 πίτμπουλ, με τους γείτονες να κάνουν παρατηρήσεις για τα ζώα.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι σπάνια έβγαινε από το σπίτι του και σχεδόν δεν τον έβλεπαν στη γειτονιά, ενώ διέμενε στα άλλα δύο σπίτια για σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως το καλοκαίρι.

Αντιθέτως, εκτός σπιτιού έβλεπαν συνήθως τη σύντροφό του, η οποία έβγαινε για να διεκπεραιώσει τυπικές υποθέσεις, όπως να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου, που σημειώθηκε στις 25 Απριλίου 1999 έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ (Belmore), στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Αμέσως μετά το φονικό, ο κατηγορούμενος εγκατέλειψε την Αυστραλία και κατέφυγε στην Ελλάδα.

Ο 55χρονος, αφού άλλαξε πλήρως τα στοιχεία ταυτότητάς του, εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Αιγιάλειας.

Η στιγμή της σύλληψης

Οι ελληνικές Αρχές, σε συνεργασία με τις αρχές της Αυστραλίας, κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην κοινότητα Άλσος της Αιγιάλειας.

Το πρωί της Κυριακής, ο Δαλαμάγκας εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο, μαζί με τον 86χρονο πατέρα του και την 47χρονη σύντροφό του. Οι Αρχές, οι οποίες επί τρεις ημέρες τον παρακολουθούσαν, τον σταμάτησαν για έλεγχο, με τον 56χρονο να παρουσιάζεται αρχικά με το όνομα Αντώνης Τζίμας.

Ωστόσο, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών, ο 56χρονος αποκάλυψε την ταυτότητά του και διαπιστώθηκε πως ήταν ο καταζητούμενος για τη δολοφονία του Έλληνα ομογενή.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πατρών, ενώ συνελήφθησαν ο 86χρονος και η 47χρονη, κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία.