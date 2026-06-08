Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας προχώρησε σε δηλώσεις λίγο μετά τη μεταγωγή στον εισαγγελέα Πατρών για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου που κατηγορείται ότι διέπραξε πριν από 27 χρόνια στην Αυστραλία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους υποστήριξε ότι ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια και πως ο αδερφός του δολοφονήθηκε το 1998 στο Σίδνεϊ από έναν διεφθαρμένο αστυνομικό.

«Να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, δολοφόνησαν τον αδερφό μου το 1998 στο καζίνο στο Σίδνεϊ, τον Παναγιώτη Δαλαμάγκα, 28 ετών, τον δολοφόνησαν. Ένας διεφθαρμένος αστυνομικός χωρίς άδειες δολοφόνησε τον αδερφό μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο 55χρονος αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τη δολοφονία του 32χρονου που κατηγορείται ότι διέπραξε στις 25 Απριλίου 1999 έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ (Belmore), στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Υπενθυμίζεται, ότι μετά τη δολοφονία του Γιαννόπουλου, ο Δαλαμάγκας εγκατέλειψε την Αυστραλία και οι αυστραλιανές αρχές θεωρούσαν από τον Φεβρουάριο του 2024 πως κρυβόταν στην Ελλάδα και τον είχαν επικηρύξει για 200.000 δολάρια.

Ο 55χρονος αφού άλλαξε πλήρως τα στοιχεία ταυτότητάς του, εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Αιγιάλειας, όπου για σχεδόν τρεις δεκαετίες κατάφερε να παραμένει εκτός του πεδίου των διωκτικών αρχών. Στην τοπική κοινωνία ήταν γνωστός ως «Αντώνης Τζίμας», ενώ τα τελευταία 18 χρόνια διέμενε μόνιμα στην περιοχή μαζί με τη σύζυγο ή σύντροφό του, έχοντας αγοράσει κατοικία και αναπτύσσοντας δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα.

Παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol, η αλλαγή ταυτότητας και η μακροχρόνια παραμονή του στην Ελλάδα καθιστούσαν ιδιαίτερα δύσκολο τον εντοπισμό του.

Εντούτοις, η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες και συγκεντρωμένα στοιχεία, έστησαν επιχείρηση έξω από το σπίτι όπου διέμενε. Ο 55χρονος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε αγροτικό όχημα μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, ο οποίος είχε ταξιδέψει από την Αυστραλία.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Καθώς δεν έφερε μαζί του έγγραφα ταυτοποίησης, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία και να αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα, παραδεχόμενος παράλληλα πως όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε εκδώσει ποτέ ελληνική αστυνομική ταυτότητα.

Επίσης συνελήφθησαν και η σύντροφός του αλλά και ο πατέρας του οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του στο Αίγιο, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μία βαλλίστρα, καθώς και έγγραφα που εξετάζονται.