Ένα χαρακτηριστικό τατουάζ, το οποίο ανέφερε στο σήμα της προς την ΕΛ.ΑΣ. η Interpol, αποδείχτηκε «κλειδί» για τη σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα από τους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Αιγιαλείας.

Ο 55χρονος σήμερα ομογενής κυκλοφορούσε για σχεδόν δύο δεκαετίες με το όνομα «Αντώνης Τζίμας», χωρίς όμως να έχει ούτε ταυτότητα, ούτε δίπλωμα, ούτε κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας γύρισαν κάθε χωριό του τομέα ευθύνης τους μέχρι να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν ποιος είναι ο «Αντώνης» που αναζητούσαν. Μάλιστα, για τρία 24ωρα, είχαν στήσει ενέδρα έξω από τη μονοκατοικία που ζούσε με τη σύντροφο και τον πατέρα του, μέχρι όλοι μαζί να βγουν με ένα μαύρο αγροτικό όχημα και να ακολουθήσει η ακινητοποίησή του.

Όταν οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αιγιαλείας, ο 55χρονος ομογενής αναγκάστηκε τελικά να αποκαλύψει ποιος είναι, καθώς εκτός των άλλων το τατουάζ που έγραφε «μολών λαβέ» στο δεξί του χέρι δεν άφηνε πολλά περιθώρια για να συνεχίσει να αρνείται τα πάντα.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας και η δολοφονία του 1999

Ο 55χρονος Ελληνοαυστραλός Τζέιμς Δαλαμάγκας (James Dalamangas) ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες των αυστραλιανών αρχών και της Interpol.

Ο 55χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία σημειώθηκε στις 25 Απριλίου 1999 έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ (Belmore), στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, ενώ αμέσως μετά το φονικό εγκατέλειψε την Αυστραλία και κατέφυγε στην Ελλάδα.

Οι αυστραλιανές αρχές θεωρούσαν από τον Φεβρουάριο του 2024 πως ο Δαλαμάγκας κρυβόταν στην Ελλάδα και τον είχαν επικηρύξει για 200.000 δολάρια Αυστραλίας. Η καταγωγή του πατέρα του Δαλαμάγκα είναι από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας και της μητέρας του από την Τεμένη Αιγίου.

Ο 55χρονος αφού άλλαξε πλήρως τα στοιχεία ταυτότητάς του, εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Αιγιάλειας, όπου για σχεδόν τρεις δεκαετίες κατάφερε να παραμένει εκτός του πεδίου των διωκτικών αρχών.

Παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol, η αλλαγή ταυτότητας και η μακροχρόνια παραμονή του στην Ελλάδα καθιστούσαν ιδιαίτερα δύσκολο τον εντοπισμό του.