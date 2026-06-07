Ένα διεθνές αστυνομικό θρίλερ που παρέμενε άλυτο από το 1999 έφτασε στο τέλος του στο Αίγιο, με τη σύλληψη του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα (James Dalamangas), ενός από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες των αυστραλιανών αρχών και της Interpol.

Ο 55χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία σημειώθηκε στις 25 Απριλίου 1999 έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ (Belmore), στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ ενώ αμέσως μετά το φονικό εγκατέλειψε την Αυστραλία και κατέφυγε στην Ελλάδα.

Οι αυστραλιανές αρχές θεωρούσαν από τον Φεβρουάριο του 2024 πως ο Δαλαμάγκας κρυβόταν στην Ελλάδα και τον είχαν επικηρύξει για 200.000 δολάρια Αυστραλίας. Η καταγωγή του πατέρα του Δαλαμάγκα είναι από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας και της μητέρας του από την Τεμένη Αιγίου.

Ο 55χρονος αφού άλλαξε πλήρως τα στοιχεία ταυτότητάς του, εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Αιγιάλειας, όπου για σχεδόν τρεις δεκαετίες κατάφερε να παραμένει εκτός του πεδίου των διωκτικών αρχών. Στην τοπική κοινωνία ήταν γνωστός ως «Αντώνης Τζίμας», ενώ τα τελευταία 18 χρόνια διέμενε μόνιμα στην περιοχή μαζί με τη σύζυγο ή σύντροφό του, έχοντας αγοράσει κατοικία και αναπτύσσοντας δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα.

Παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol, η αλλαγή ταυτότητας και η μακροχρόνια παραμονή του στην Ελλάδα καθιστούσαν ιδιαίτερα δύσκολο τον εντοπισμό του.

Πώς τον συνέλαβαν οι αρχές

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες και συγκεντρωμένα στοιχεία, έστησαν επιχείρηση έξω από το σπίτι όπου διέμενε. Ο 55χρονος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε αγροτικό όχημα μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, ο οποίος είχε ταξιδέψει από την Αυστραλία.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Καθώς δεν έφερε μαζί του έγγραφα ταυτοποίησης, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία και να αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα, παραδεχόμενος παράλληλα πως όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε εκδώσει ποτέ ελληνική αστυνομική ταυτότητα.

Επίσης συνελήφθησαν και η σύντροφός του αλλά και ο πατέρας του οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του στο Αίγιο, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μία βαλλίστρα, καθώς και έγγραφα που εξετάζονται.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Αυστραλία, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.