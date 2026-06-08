Επί 27 ολόκληρα χρόνια αναζητούσαν οι Αρχές τον Τζέιμς Δαλαμάγκας που το 1999 είχε σκοτώσει Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία. Ο άνδρας που καταζητούνταν από την Ιντερπόλ εντοπίστηκε στο Αίγιο όπου ζούσε με ψευδή στοιχεία.

Ο 55 ετών Τζέιμς Δαλαμάγκας κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου που σημειώθηκε στις 25 Απριλίου 1999 έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ (Belmore), στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Αμέσως μετά το φονικό ο κατηγορούμενος εγκατέλειψε την Αυστραλία και κατέφυγε στην Ελλάδα.

Ο 55χρονος αφού άλλαξε πλήρως τα στοιχεία ταυτότητάς του, εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Αιγιάλειας και στην κοινωνία ήταν γνωστός ως «Αντώνης Τζίμας». Τα τελευταία 18 χρόνια διέμενε μόνιμα στην περιοχή μαζί με τη σύντροφό του, έχοντας αγοράσει κατοικία και αναπτύσσοντας δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα.

«Οι αστυνομικοί είχαν την πληροφορία ότι κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή του Αιγίου, δεν γνώριζαν όμως πού ακριβώς»

«Από το 1999 ήταν εδώ. Είχε σκοτώσει έναν ομογενή σε έναν διαπληκτισμό, έφυγε απευθείας για Ελλάδα και ζούσε στο Αίγιο. Καλυπτόταν από τον πεθερό του και τη σύντροφό του. Το περίεργο είναι ότι έχουν περάσει 20 χρόνια. Πρέπει να το δούμε εάν θα τιμωρηθεί. Έχουν περάσει 20 χρόνια» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας 8/6 ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Οι αστυνομικοί είχαν την πληροφορία ότι κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή του Αιγίου. Δεν γνώριζαν όμως πού ακριβώς» διευκρίνισε από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου και τόνισε πως «τον ταυτοποίησαν μέσω των αποτυπωμάτων του».

«Είναι ενεργό το ένταλμα σύλληψης και θα εκδοθεί στην Αυστραλία» συμπλήρωσε.

Η στιγμή της σύλληψης

Οι ελληνικές Αρχές σε συνεργασία με τις αρχές της Αυστραλίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην κοινότητα Άλσος της Αιγιάλειας.

Ειδικότερα, το πρωί της Κυριακής ο Δαλαμάγκας εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο, μαζί με τον 86χρονο πατέρα του και την 47χρονη σύντροφό του. Οι Αρχές, οι οποίες επί τρεις ημέρες τον παρακολουθούσαν, τον σταμάτησαν για έλεγχο, με τον 56χρονο να παρουσιάζεται αρχικά με το όνομα Αντώνης Τζίμας.

Ωστόσο, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών, ο 56χρονος αποκάλυψε την ταυτότητά του και διαπιστώθηκε πως ήταν ο καταζητούμενος για τη δολοφονία του Έλληνα ομογενή.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πατρών, ενώ συνελήφθησαν ο 86χρονος και η 47χρονη, κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία.