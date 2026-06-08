Έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία ζήτησε η οικογένεια του Γιώργου Γιαννόπουλου που δολοφονήθηκε πριν από 27 χρόνια στο Σίδνεϊ.

Σε επιστολή που δημοσίευσαν ΜΜΕ της Αυστραλίας, η οικογένεια του πατέρα δύο παιδιών που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι, ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση να συνεργαστεί με εκείνη της Αυστραλίας, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

«Ευχαριστούμε τις αρχές που δεν εγκατέλειψαν ποτέ την υπόθεση του Γιώργου. Παρά το πέρασμα του χρόνου, συνέχισαν να εργάζονται ακούραστα πίσω από τα παρασκήνια στην προσπάθειά τους για δικαιοσύνη. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στον Αρχιεπιθεωρητή της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Γκραντ Τέιλορ και την ομάδα του για τη στήριξη, τον επαγγελματισμό και την επιμονή τους όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωση που εξέδωσε μετά τη σύλληψη του Δαλαμάγκα.

«Αν και η σημερινή σύλληψη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο που βιώνει η οικογένειά μας από τότε που ο Γιώργος Γιαννόπουλος δολοφονήθηκε στο Σίδνεϊ το 1999, μας δίνει την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη μπορεί τελικά να είναι πλέον εφικτή.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος

»Ελπίζουμε πλέον ότι οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Ελλάδας θα συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την επιστροφή του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, ώστε να δικαστεί από το αυστραλιανό δικαστικό σύστημα και να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που αφορούν τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου. Μετά από περισσότερα από 27 χρόνια, η οικογένειά μας παραμένει αποφασισμένη να φροντίσει ώστε η υπόθεση αυτή να εκδικαστεί εκεί όπου ξεκίνησε και να διασφαλίσει ότι θα επιβληθεί ποινή μέσω της κατάλληλης νομικής διαδικασίας.

»Ευχαριστούμε όλους όσους στήριξαν την οικογένειά μας σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή. Ο Τζορτζ δεν ξεχάστηκε ποτέ και δεν θα ξεχαστεί ποτέ».