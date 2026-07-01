Όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και τα μπάνια του λαού, οι δημοσκοπήσεις θα λιγοστεύουν, καθώς αποτελεί πάγια πρακτική των εταιρειών δημοσκοπήσεων να κάνουν παύση το συγκεκριμένο διάστημα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν τον μαραθώνιο έως τις κάλπες, αλλά παράλληλα μελετούν πώς αντιδρούν οι πολίτες στο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται με τον κατακερματισμό υπαρχόντων κομμάτων και τη δημιουργία νέων, και ας είμαστε αρκετούς μήνες πριν τις κάλπες. Η φημολογία πάντως για πρόωρες εκλογές έχει επανέλθει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει ότι θα γίνουν το 2027.

Μια ακόμα δημοσκόπηση είδε το φως χθες, της Marc για τον ΑΝΤ1, η οποία δείχνει τη ΝΔ να κινείται πάνω από το 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Και το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα κινείται πάνω από το όριο των ευρωεκλογών δείχνει ότι αποδίδει η στρατηγική του Μαξίμου.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναδεικνύεται δεύτερο και φαίνεται να παγιώνεται στη θέση αυτή, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα της μέτρησης, την τρίτη θέση διεκδικούν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ειδικότερα, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ είναι στο 30,5% και η ΕΛ.Α.Σ. στο 16,5%, με το ΠΑΣΟΚ και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία να συγκεντρώνουν από 10,5%. Στην πέμπτη θέση είναι η Ελληνική Λύση (7%), μπροστά από το ΚΚΕ (6,5%) και την Πλεύση Ελευθερίας (5,3%). Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, συγκεντρώνει το 1,2%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,8%, περίπου το ίδιο ποσοστό με τη δημοσκόπηση της Marc της 4ης Ιουνίου (26,7%). Η ΕΛ.Α.Σ. ανεβαίνει από το 14% στο 14,3% και παραμένει δεύτερο κόμμα.

Για την τρίτη θέση συνεχίζουν να «μονομαχούν» με 9,2% το ΠΑΣΟΚ (από 9,1%) και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (από 9,5%).

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1% (από 5,8%), το ΚΚΕ με 5,9% (από 6,1%) και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, από 4,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός κρίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,2%. Στη δεύτερη θέση μπαίνει πλέον ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, ενώ αίσθηση προκαλεί το 7,8% της Μαρίας Καρυστιανού στην τρίτη θέση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθεί με 5,4%.

Όσο σταθερή είναι η πρωτοκαθεδρία της ΝΔ, τόσο σταθερά είναι η ακρίβεια πρώτη στην αξιολόγηση των προβλημάτων των πολιτών με 73,8%.

Προτεραιότητα η ακρίβεια

Αυτός είναι και ο λόγος που ο πρωθυπουργός έκανε και χθες στο υπουργικό συμβούλιο αναφορά στο κόστος ζωής, υπογραμμίζοντας ότι εδώ και καιρό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής.

Στέλνοντας μήνυμα προς τους παράγοντες της αγοράς, τόνισε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δει στην αντλία, αλλά και πως οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και diesel θα ακολουθεί τιμές αργού πετρελαίου.

Παράλληλα, τόνισε πως υπήρξε συναντίληψη κυβέρνησης – αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές στο επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο.

«Η Πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει», είπε, «η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα».

Μολονότι από σήμερα εκπνέει η κρατική επιδότηση στην αντλία του diesel, η πτωτική πορεία των τιμών αναμένεται να συνεχιστεί.

Σύμφωνα με τα δελτία του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου έως την υπογραφή του μνημονίου για την παράταση της εκεχειρίας, στις 14 Ιουνίου, το μέσο κόστος του ντίζελ πανελλαδικά είχε αυξηθεί κατά 17 λεπτά ανά λίτρο, φτάνοντας στα 1,74 ευρώ.

Το δεκαπενθήμερο που ακολούθησε όμως, δηλαδή έως χθες Δευτέρα, η ανατίμηση είχε περιοριστεί στα 4 λεπτά ανά λίτρο, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται κάτω από τα 1,61 ευρώ, που σημαίνει ότι σχεδόν το 77% της αύξησης έχει ήδη «εξαφανιστεί».

Παράγοντες της αγοράς και κυβερνητικά στελέχη σημείωσαν πως η τιμή εν μέρει συμπιέζεται χάρη στην κρατική επιδότηση 15 λεπτών, η οποία εκπνέει σήμερα. Μολονότι η απόσυρση της επιδότησης δεν αποκλείεται να προκαλέσει μικρές αυξήσεις σε ορισμένα σημεία πώλησης, αυτές αναμένεται να είναι πρόσκαιρες.

Το κόστος της αμόλυβδης έχει ήδη υποχωρήσει στα 1,89 ευρώ ανά λίτρο στην Αττική και είναι οριακά πάνω από τα 1,9 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήδη βλέπει τα οφέλη στην αντλία.

Αυτό που τονίζουν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει πρόοδος, ότι οι αυστηρότεροι έλεγχοι, οι νέες τεχνολογίες και η επιβολή πραγματικών κυρώσεων δεν έχουν αρχίσει να αποδίδουν και ότι η χώρα δεν κάνει βήματα για να γίνει μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα.

Πώς κινείται στον δρόμο για τη ΔΕΘ

Το υπό διαμόρφωση πακέτο των παροχών της ΔΕΘ, που θα είναι και η τελευταία πριν τις εκλογές, θα έχει τη λογική να μπορεί το σύνολο της κοινωνίας να δει τον εαυτό του. Τόσο οι συνταξιούχοι, όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες.

Η βασική εκκρεμότητα για τα επόμενα χρόνια είναι να βελτιωθούν οι μισθοί και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι, όπως λένε συνεργάτες του πρωθυπουργού, να κάνεις στοχευμένη δουλειά, και κάθε ευρώ που μπορεί να περισσεύει από την υπεραπόδοση της οικονομίας, να επιστρέφει πραγματικά πίσω σε εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη.