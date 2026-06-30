Αναφορά στο κόστος ζωής έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία», σημειώνοντας ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι από το αρμόδιο υπουργείο και την ανεξάρτητη αρχή.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι υπάρχει συναντίληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα τιμών το επόμενο δίμηνο.

«Να απαντάμε σε υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας»

«Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην αντλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και diesel θα ακολουθεί τις τιμές του αργού πετρελαίου. Χθες υπήρξε συναντίληψη κυβέρνησης – αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές στο επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από τον Σεπτέμβριο. Η Πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα», τόνισε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους υπουργούς του.

Τα ορόσημα

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ως ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο:

-Ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και προώθηση του Flyover Θεσσαλονίκης

-Απορρόφηση Πολεοδομιών από το Κτηματολόγιο

-Ολοκλήρωση των τριών ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

-Η καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Δικογραφίας

-Η ωρίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο

Για το Ταμείο Ανάκαμψης

«Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί πάνω από 24 δισ. στην εθνική οικονομία. Μεγάλο μέρος αξιοποιήθηκε σε αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας και για ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το στοίχημα μέχρι και την τελική εκταμίευση του Σεπτεμβρίου, να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που θα ανακουφίζει τους Έλληνες, διατηρώντας παράλληλα και την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου και μετά τη λήξη του».

Για τις αγροτικές επιδοτήσεις

«Έγιναν πληρωμές 617,5 εκατ. σε 530.000 αγρότες, 100 εκ. πάνω από τον αρχικό στόχο», ανέφερε ο πρωθυπουργός και όπως είπε «αυτή είναι η απόδειξη ότι η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει, και επέτρεψε πρόσθετη στήριξη σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού».

«Έχουμε τη δυνατότητα να ανακατανείμουμε πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έντιμους αγρότες. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί πάνω από ένα δισ. ευρώ. Θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο».

Τόνισε επίσης ότι: Όσοι παρανόμησαν, λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης. Διερευνώνται 2.900 υποθέσεις και ασκήθηκαν 1.151 διώξεις εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές οργανώσεις με επιστροφή των επιδοτήσεων.

«Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη, αλλά ένα ζήτημα που διογκώθηκε πολιτικά αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που λύθηκε εν κινήσει».

Απευθυνόμενος στους υπουργούς του τόνισε: «Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία. Και να απαντάμε σε υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δισ. τους φορολογούμενους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτε, δεν ξέχασαν τίποτε».