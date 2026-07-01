«Αποστάσεις» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα των φορολογικών δηλώσεων εξακολουθούν να κρατούν περίπου 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, οι οποίοι, τηρώντας την… παράδοση, αφήνουν για την τελευταία στιγμή την εκπλήρωση της ετήσιας φορολογικής τους υποχρέωσης.

Με την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων να λήγει σε 15 ημέρες, τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι στιγμής δύο στους δέκα φορολογούμενους δεν έχουν υποβάλει δήλωση.

Από τα 5,55 εκατ. νοικοκυριά που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση προκύπτει ότι ένα στα τρία καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο, ο οποίος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1.866 ευρώ για τα εισοδήματα του 2025, ενώ σχεδόν επτά στους δέκα είτε δεν πληρώνουν φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή φόρου εισοδήματος.

Η εικόνα του φορο-λογαριασμού

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,55 εκατ. δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθούν φέτος. Ο φορολογικός λογαριασμός διαμορφώνεται ως εξής:

Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον πρόσθετο φόρο που έχει βεβαιωθεί να υπερβαίνει ήδη τα 3,5 δισ. ευρώ ή τα 1.866 ευρώ κατά μέσο όρο ανά φορολογούμενο. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό καλούνται να καταβάλουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 είτε την πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις είτε ολόκληρο το ποσό εφάπαξ, εξασφαλίζοντας έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 15 Μαΐου, 3% για δηλώσεις από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Το 30,49% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με το συνολικό ποσό των επιστροφών φόρου να ανέρχεται στα 514,5 εκατ. ευρώ ή 304 ευρώ κατά μέσο όρο ανά δικαιούχο.

Το 35,7% των δηλώσεων είναι μηδενικές.

Διορθώσεις

Οι φορολογούμενοι που διαπίστωσαν λάθη ή παραλείψεις στη δήλωση που έχουν ήδη υποβάλει μπορούν έως τις 15 Ιουλίου 2026 να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου. Η διόρθωση λαθών σε κρίσιμους κωδικούς, όπως εκείνους που αφορούν εισοδήματα προηγούμενων ετών για την κάλυψη τεκμηρίων, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης. Η διαδικασία είναι απλοποιημένη, καθώς με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων (Ε1, Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος χρειάζεται να τροποποιήσει μόνο τα πεδία που επιθυμεί. Η νέα δήλωση αντικαθιστά την αρχική, η προηγούμενη εκκαθάριση ακυρώνεται και ο φόρος επαναπροσδιορίζεται με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά στοιχεία. Στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στο myAADE, θα εμφανίζεται τόσο το αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης όσο και εκείνο της αρχικής δήλωσης.