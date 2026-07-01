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Πώς ο Σαμαράς στέλνει ψηφοφόρους στον Μητσοτάκη

Καλημέρα σε όλους. Φωτιά έχουν πάρει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, λιγότερο έναν χρόνο πριν από τις εκλογές και θα μου πείτε τι πιο λογικό. Μέχρι στιγμής έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να πατάει το 30%, τον Αλέξη Τσίπρα να ξεπερνάει το 16% και το ΠΑΣΟΚ να φαίνεται να καταλαμβάνει την τρίτη θέση από τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά, αλλά λάθη όπως το θέμα των αμβλώσεων και οι αποχωρήσεις στελεχών από τον προοδευτικό χώρο να της στοιχίζουν δημοσκοπικά και αυτή τη στιγμή να παλεύει γύρω στο 10%. Από τη Μ. Καρυστιανού θα εξαρτηθεί και το ποσοστό της Πλεύσης Ελευθερίας που, όπως μαθαίνω, έχει αυξομειώσεις όχι λόγω Ζωής Κωνσταντοπούλου αλλά λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά δεν δημιουργεί πρόβλημα μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ όπου κεντρώοι ψηφοφόροι του κόμματος φοβούνται ότι μία κάθοδος του πρώην πρωθυπουργού στις ερχόμενες εθνικές εκλογές θα φέρει πιο κοντά τον Αλέξη Τσίπρα στο τιμόνι της χώρας. Και εκεί που ο Μητσοτάκης κάτι χάνει από τα Δεξιά, το καλύπτει από την Κεντροδεξιά. Ο Ανδρουλάκης όμως;

Τα μυστικά της γαλάζιας πλατφόρμας

Μια ανακοίνωση από την οδό Πειραιώς έφτασε στα chat των διαπιστευμένων και έλεγε ότι σήμερα πρωτομηνιάτικα ο αεικίνητος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Ρώτησα περί τίνος πρόκειται και μου είπαν ότι μέσω αυτής αναβαθμίζεται ο συντονισμός, η βέλτιστη εσωκομματική οργάνωση και η άμεση ενημέρωση των βουλευτών του κόμματος. Δεν με ικανοποίησε η απάντηση και έκανα κάποια τηλέφωνα για να μου τα κάνουν λιανά. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα οι βουλευτές θα έχουν ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα δεδομένα, νομοσχέδια, αναλύσεις και ενημερωτικό υλικό που αφορούν το κοινοβουλευτικό έργο. Θα μπορούν, όμως, όπως μου εξήγησαν, να μιλούν απευθείας με τους υπουργούς οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να τους απαντούν. Άρα, σχολίασα, θα φαίνεται έτσι ποιοι υπουργοί θα είναι πρόθυμοι και ποιοι όχι. Τότε μου επεσήμαναν και κάτι άλλο: ότι μέσα από αυτή τη διάδραση θα φαίνεται επίσης ποιοι βουλευτές είναι δραστήριοι και ποιοι όχι.

Η στρατηγική Μητσοτάκη

Θα συνεχίσω από όσα μαθαίνω για την προεκλογική στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου στον δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και εάν γίνουν, αν και η στήλη επιμένει σταθερά, ότι κάλπες θα στηθούν το 2027 κοντά στο τέλος της τετραετίας. Χθες είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, με καφέ με ανώτερο κυβερνητικό παράγοντα και στο τραπέζι μπήκαν πολλά θέματα. Το βασικό όμως είναι ποια στρατηγική θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πορεία προς τις κάλπες.

Το σκιάχτρο του Τσίπρα

Αυτό που διαπίστωσα, και ουσιαστικά το επιβεβαίωσα, είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν, και αυτό αποτελεί κυρίαρχη τάση, πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο καλύτερος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επιμένουν σε αυτό το δόγμα και μου είπε ο συνομιλητής μου ότι έχουν και μετρήσεις που δείχνουν ότι, όταν ο Τσίπρας τίθεται ως δίπολο έναντι του πρωθυπουργού, ο δεύτερος κερδίζει και μάλιστα αυξάνει και τη διαφορά. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω θα τον έχουν απέναντι ως ένα σκιάχτρο.

Φουλ επιθέσεις

Ως εκ τούτου θα είναι πολλές οι επιθέσεις, ακόμα και προσωπικές, έναντι του πρώην πρωθυπουργού, στη λογική της διαμόρφωσης αρνητικού κλίματος και υπενθύμισης της περιόδου 2015-2019. Μια από αυτές έγινε χθες και από τον Θανάση Κοντογιώργη, στενό συνεργάτη του Κ. Μητσοτάκη, που κατηγόρησε τον Αλ. Τσίπρα ότι όσα έχει πει έως τώρα τις τελευταίες ημέρες προσεγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ. Αυτό θα είναι το μότο των κυβερνητικών από εδώ και πέρα που θέλει το ΠΑΣΟΚ τρίτο για παν ενδεχόμενο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.

Ευχαριστημένος και ο Τσίπρας

Πάντως έμαθα από την άλλη πλευρά ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ικανοποιημένος από τις επιθέσεις που δέχεται από την πλευρά της ΝΔ και των κυβερνητικών παραγόντων, όπως από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που του την είπε με την αναφορά πως αυτοχρίστηκε ως ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης. Γιατί είναι ευχαριστημένος ο Αλ. Τσίπρας; Διότι με τις επιθέσεις που δέχεται μπετονάρει και αυτό το κοινό του και εμφανίζεται ως ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ανακοινώνονται από μέρα σε μέρα οι περιφερειάρχες της ΕΛΑΣ

Την ίδια ώρα αρκετά ευχαριστημένοι είναι στην Αμαλίας με τις δημοσκοπήσεις που τους δείχνουν να είναι σταθερά δεύτεροι. Σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ του πολιτικού φορέα ενώνονται, με το οργανωτικό και τον τομέα της επικοινωνίας να στελεχώνονται με 10-12 εθελοντές που εργάζονται καθημερινά για το κόμμα. Ο γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, θα επισκεφθεί την Κυριακή τα Γιαννιτσά και τη Δευτέρα τη Θεσσαλονίκη όπου θα μιλήσει στον Εύοσμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να συναντηθεί και με τον δήμαρχο της πόλης, τον Στέλιο Αγγελούδη. Όσον αφορά τους περιφερειάρχες, γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων για τα ονόματα και, όπως μαθαίνω, ή θα ανακοινωθούν στο τέλος της εβδομάδας ή στην αρχή της επομένης.

Μουρμούρα για τους νέους

Βέβαια το γεγονός ότι υπάρχει πλέον νέο δίπολο και εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας ως βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, δεν αλλάζουν την κακή εικόνα που υπάρχει για μια σειρά νέων στελεχών της ΕΛΑΣ που θέλουν πολύ δουλειά ακόμα. Μάλιστα φτάνουν σε σημείο να μην ξέρουν βασικές πτυχές της πολιτικής που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ επί κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Φροντιστήριο και γρήγορα μου έλεγε πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει από απόσταση το εγχείρημα του Τσίπρα και μου ανέφερε ως παράδειγμα την εκπρόσωπο Τύπου, Θεώνη Κουφονικολάκου, που αν και με καλή σκηνική παρουσία και καλή εκφορά του λόγου στερείται βασικής πληροφορόρησης για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση.

Τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ

Θα σταθώ τώρα στο ΠΑΣΟΚ που έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση, όπως είπαμε και παραπάνω, και γίνεται μεγάλη συζήτηση εσωτερικά για το ποιος είναι τελικά ο στόχος του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές. Ακούω διάφορα ότι θα αμφισβητηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης το επόμενο διάστημα, αλλά καλή πηγή μού είπε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν, καθώς κανείς δεν θέλει, κυρίως η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος, στην παρούσα φάση να προκαλέσουν εσωτερική αναταραχή όσο και να έχουν ενστάσεις.

Ο στενός φίλος του Τσίπρα από την αγορά

Και επειδή αναφέρθηκα στον Αλέξη Τσίπρα και είδα να διακινούνται ονόματα και λίστες υποψηφίων με την ΕΛΑΣ, θα εστιάσω σε ένα πρόσωπο που έχει ενδιαφέρον και ξεχωρίζει. Είναι ο Κώστας Τούμπουρος, παιδικός φίλος του Τσίπρα που είναι εκ των σταθερών συνομιλητών του. Ο Κ. Τούμπουρος, με καταγωγή από τα ορεινά της Άρτας, αν και μεγάλωσε στην Αθήνα, είναι από τα πρόσωπα εκείνα που είναι γειωμένα στην κοινωνία και ξέρουν πολύ καλά την αγορά. Ο Τούμπουρος, πολιτικός μηχανικός, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τεχνικής και εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Temco AE και μέλος του ΔΣ της Ελλάκτωρ, μη εκτελεστικό μέλος. Να σημειώσω ότι υπάρχουν εισηγήσεις ο Κ. Τούμπουρος να είναι υποψήφιος σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, αν και πρόσωπο της αγοράς μού είπε πως είναι δύσκολο ένα τέτοιο άτομο με πολυσχιδή δραστηριότητα να μπει στην πολιτική.

Σε νέα φάση ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Και επί τη ευκαιρία να σημειώσω ότι ο Όμιλος Ελλάκτωρ περνά σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, με έμφαση στη συνετή διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων, όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος, Ευθύμιος Μπουλούτας, κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων. Άκουσα ότι ειπώθηκε στη ΓΣ ότι ο όμιλος επικεντρώνεται στην Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων, καθώς και σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη φιλοξενία και τον τουρισμό, τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ποιο είναι το ενδιαφέρον; Η ΓΣ των μετόχων ενέκρινε τη νέα σύνθεση του ΔΣ του Ομίλου το οποίο πλέον αποτελείται από εννέα μέλη. Επανεξελέγησαν οι Γεώργιος Μυλωνογιάννης, Ευθύμιος Μπουλούτας, Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Αθηνά Χατζηπέτρου, Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, Ιωάννα Δρέττα, Παναγιώτης Κυριακόπουλος και Οδυσσέας Χριστοφόρου, ενώ νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο Maurits W.P.H. van Oranje-Nassau.

Οικονομική ενίσχυση στις έξι οικογένειες

Να σταθώ και λίγο στην κατάρρευση του κτιρίου στα Πετράλωνα, όπου ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Το ποιος ευθύνεται θα φανεί από την έρευνα, αλλά με άνθρωπο που μίλησα και ξέρει τα πράγματα εκ των έσω μου είπε ότι οι μηχανικοί, όταν κάνουν τη μελέτη, κοιτούν αυτοτελώς ένα κτίριο συνήθως. Δηλαδή, δεν κοιτούν τα διπλανά κτίρια, με συνέπεια να έχουμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα. Όσον αφορά τον δήμο Αθηναίων, πάρθηκε έκτακτη απόφαση για οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ στις έξι οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους.

Η πρωταθλήτρια Ντόρα

Να πάμε τώρα σε κάτι πιο ανάλαφρο, μη πολιτικό, αλλά αθλητικό που όμως σχετίζεται με μια μεγάλη πολιτική οικογένεια. Έμαθα ότι προ ημερών η Δανάη-Θεοδώρα Μπακογιάννη έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μ. εμπόδια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στην Πάτρα, στην κατηγορία Κ18. Μάλιστα η νεαρή κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με επίδοση 13.52, ενώ το προηγούμενο κατείχε η Νικολέτα Μαρία Αντωνιάδη από τις 19 Μαΐου 2022 με 13.61. Και όπως έμαθα, ήταν ευτυχής ο πατέρας της, Κώστας Μπακογιάννης, και η μητέρα του και γιαγιά της, Ντόρα Μπακογιάννη, που άφησε για λίγο τα πολιτικά και ασχολήθηκε με τα αθλητικά.

Τι θα κάνει η ΓΕΚ Τέρνα τα 500 εκατομμύρια

Τα 500 εκατ. ευρώ που αντλεί η ΓΕΚ Τέρνα από την αύξηση κεφαλαίου δεν προορίζονται απλώς για να ενισχύσουν το ταμείο της. Αποτελούν το καύσιμο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου στις υποδομές και τις παραχωρήσεις, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει ισχυρό αποτύπωμα και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Τα καθαρά έσοδα θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση νέου επενδυτικού προγράμματος, κυρίως στην Ελλάδα, με επίκεντρο τις μεταφορές, το νερό, την ενέργεια και συναφείς υποδομές. Στο κάδρο μπαίνουν έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, ακόμα και πέρα από όσα περιλαμβάνονται σήμερα στο υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου. Στην πραγματικότητα, ο όμιλος υπό τη διοίκηση του Γιώργου Περιστέρη ετοιμάζεται να διεκδικήσει την επόμενη γενιά υποδομών, αξιοποιώντας τη χρηματοδοτική της δύναμη σε μία περίοδο όπου οι ανάγκες σε μεταφορικά δίκτυα, υδάτινους πόρους και ενεργειακές υποδομές μεγαλώνουν. Το ερώτημα πλέον είναι ποια μεγάλα projects θα βάλει πρώτα στο στόχαστρο.

Ο Πειραιάς και οι υποχρεωτικές επενδύσεις στην κρουαζιέρα

Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του λιμανιού του Πειραιά στον τομέα της κρουαζιέρας περνά από το μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς πληροφορούμαι ότι στο τραπέζι βρίσκεται η έγκριση της οριστικής μελέτης για τη μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας. Πρόκειται για την Υποχρεωτική Επένδυση 03 του ΟΛΠ, στην Ακτή Μιαούλη, ένα έργο που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική αναβάθμισης των υποδομών του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Να σας πω εδώ ότι η Πενταγωνική Αποθήκη αποτελεί ένα από τα σημεία που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα υποδοχής των επιβατών κρουαζιέρας στον Πειραιά, σε μία περίοδο που η κίνηση παραμένει ισχυρή και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεσογειακών λιμανιών γίνεται όλο και πιο έντονος. Η μετατροπή της σε σύγχρονο επιβατικό σταθμό θα δώσει επιπλέον λειτουργικότητα στο λιμάνι, αλλά και μεγαλύτερη δυνατότητα διαχείρισης αφίξεων.

Ανάσα Βακάκη για το ευρωπαϊκό «φρένο» στους Κινέζους

Θετικά ακούω ότι διαβάζεται στην ελληνική λιανική η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλει τέλος στο προνομιακό καθεστώς των μικροδεμάτων χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες, επιβάλλοντας ενιαία χρέωση 3 ευρώ ανά αποστολή. Το μέτρο στοχεύει κυρίως πλατφόρμες όπως οι Temu και Shein, που έχουν χτίσει μεγάλο μέρος της ανάπτυξής τους πάνω στις φθηνές απευθείας αποστολές. Για την Jumbo του Απόστολου Βακάκη, η εξέλιξη θεωρείται βήμα προς πιο δίκαιους όρους ανταγωνισμού, απέναντι σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με καταστήματα, αποθήκες, εργαζομένους και πλήρη φορολογική και τελωνειακή συμμόρφωση.

Στα άκρα η κόντρα Πίνδου και Άρτας

Σε ανοιχτή αντιπαράθεση οδηγείται πλέον η υπόθεση ανάμεσα στην Πίνδο και τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, με φόντο τα σενάρια σύμπραξης των δύο συνεταιρισμών στο κοτόπουλο. Το δημόσιο άνοιγμα της Πίνδου ενώπιον δημοσιογράφων χθες το μεσημέρι, μετά και την εξαγορά της Νιτσιάκος, κάθε άλλο παρά ως κίνηση καλής θέλησης εκλήφθηκε από την πλευρά της Άρτας. Αντίθετα, προκάλεσε έντονη ενόχληση, καθώς εμφανίστηκε να βάζει στο τραπέζι μία συζήτηση που, σύμφωνα με τον συνεταιρισμό της Άρτας, ουδέποτε είχε ανοίξει θεσμικά. Η αντίδραση του Δημήτρη Πετανίτη, προέδρου της Άρτας, ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Ο πρόεδρος του ΑΠΣ Άρτας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επαφή, καμία συζήτηση και καμία πρόθεση για συγχώνευση ή συνεργασία με την Πίνδο. Ο ίδιος μάλιστα έκανε αναφορά για πιθανή προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τη διασπορά αναληθών ειδήσεων. Αυτό που βλέπω από τα τεκταινόμενα είναι ότι η σύγκρουση δείχνει πως η επόμενη μέρα στην πτηνοτροφία θα είναι σκληρή. Η Πίνδος επιχειρεί να κινηθεί από θέση ισχύος ως ο μεγαλύτερος παίκτης στο κοτόπουλο με τζίρο 414 εκατομμύρια ευρώ, αλλά όπως όλα δείχνουν δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος.

Πρεμιέρα για τη νέα Στοά Αρσακείου

Σήμερα σηκώνεται ουσιαστικά η αυλαία για τη νέα Στοά Αρσακείου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Legendary Food, Παναγιώτη Τριανταφυλλόπουλο, να παρουσιάζει το project στους δημοσιογράφους. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εγχειρήματα αναβίωσης στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η ιστορική στοά επιστρέφει με νέο εμπορικό και γαστρονομικό πρόσωπο. Το ενδιαφέρον εστιάζει στο μείγμα των μισθωτών, στη φιλοσοφία του food hall και στον τρόπο με τον οποίο το ακίνητο θα ξαναμπεί στην καθημερινότητα της πόλης. Το στοίχημα είναι αν η Στοά θα μπορέσει να γίνει ξανά σημείο αναφοράς.