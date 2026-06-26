BEAST

Έκτακτη σύσκεψη

Καλημέρα σε όλους. Πολλοί απαξιώνουν τις δημοσκοπήσεις, άλλοι τις παίρνουν στα σοβαρά και άλλοι δεν ασχολούνται καθόλου. Βέβαια, οι μεθοδικοί άνθρωποι, και ειδικά αυτοί που κινούν τα νήματα στα κομματικά επιτελεία, παίρνουν πολύ σοβαρά οτιδήποτε έχει να κάνει με νούμερα, αφού αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής και της καθημερινότητάς μας. Μετά και την τελευταία δημοσκόπηση που βγήκε στο φως και δείχνει τον Αλέξη Τσίπρα να πατάει το 20%, είχε συνέπεια τα κομματικά επιτελεία να ανάψουν φουλ τις μηχανές. Και επειδή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στους αντιπάλους της. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος ακόμα και οι αντίπαλοι του αναγνωρίζουν την μεθοδικότητά του, αντιλαμβανόμενος το μήνυμα των αριθμών, συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα με ένα και μοναδικό θέμα στην ατζέντα: Το ζήτημα που «πονάει» περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την ελληνική κοινωνία, την ακρίβεια.

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα ο πρωθυπουργός

Συνεχίζει τις περιοδείες εντός Αττικής ο πρωθυπουργός ο οποίος θα βρεθεί σήμερα το μεσημέρι στη Νέα Σμύρνη στο πλαίσιο των επαφών του με πολίτες και τοπικούς φορείς. Και ενδέχεται όπως μαθαίνω να τοποθετηθεί δημόσια στα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Alpha η οποία προκάλεσε πολιτικές συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυβερνητικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ζητήματα που έθεσε ο πρώην πρωθυπουργός, απορρίπτοντας αιχμές και επικρίσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την πορεία της κυβέρνησης και τις πρόσφατες πολιτικές επιλογές της. Παράλληλα, αναμένεται να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο, δίνοντας έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Ψυχρολουσία

Θα συνεχίσω με τη ψυχρολουσία που επεφύλαξε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στους νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, ουσιαστικά ζήτησε όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν να παραιτηθούν από βουλευτές. «Δεν κάνω πάρτι για να καλώ ποιους θέλω και ποιους όχι» είπε και ξεκαθάρισε ότι σ’ αυτή τη νέα προσπάθεια δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, αλλά υφίστανται δυο όροι: όχι μέσα από τη Βουλή αυτή η προσπάθεια και δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε ποιοι θα τον ακούσουν.

Παραιτηθείτε και ελάτε

«Εάν θέλουν να παραιτηθούν, ευπρόσδεκτοι» τόνισε με έμφαση ο Αλ. Τσίπρας που επανέλαβε αυτό που έχει πει και παλαιότερα ότι δηλαδή δεν αποκλείεται κανείς αλλά δεν υπάρχουν και ρεζερβέ θέσεις. Και εδώ τώρα είναι το θέμα. Ποιοι και πότε θα παραιτηθούν. Να πω την αλήθεια, μετά την συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Aplha, τηλεφώνησα σε τουλάχιστον πέντε βουλευτές για να πάρω κλίμα και κατάλαβα πως δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν το βήμα, αν και τους θεωρούσαμε σίγουρους πως θα προχωρήσουν στην παραίτηση.

Σε απόσταση ασφαλείας

Την ίδια στιγμή, δείχνει να μην θέλει καμία συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήταν τυχαία η αναφορά του για διακριτό χώρο. Αυτό έμαθα ότι θα είναι η κεντρική γραμμή από εδώ και πέρα, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τον συνδέουν με τον ΣΥΡΙΖΑ που στο εσωτερικό του σφάζονται ακόμα για το εάν θα συνεργαστούν και πως με την ΕΛΑΣ αν και ο Τσίπρας δεν θέλει. Κωμικοτραγικές καταστάσεις. Πάντως η ΕΛΑΣ θα κάνει αύριο την πρώτη της κομματική διαδικασία καθώς θα γίνει συνεδρίαση του διορισμένου από τον Αλ. Τσίπρα Εθνικού Συμβουλίου σε ξενοδοχείο επί της Λεωφόρο Συγγρού και θα μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η οδηγία της ΕΛΑΣ και οι 20 ανοιχτές πολιτικές συγκεντρώσεις

Πάμε τώρα και στα εσωτερικά της ΕΛΑΣ όπου πλέουν σε πελάγη ευτυχίας μετά τα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα καθώς αποτυπώνουν μια σαφή δυναμική ανόδου. Παρά τα χαμόγελα η επίσημη οδηγία που διαχέεται προς όλα τα στελέχη είναι «χαμηλά η μπάλα» και απόλυτη εγκράτεια, καθώς ο δρόμος παραμένει μακρύς και το κλίμα είναι ρευστό μέχρι τις εκλογές. Εξάλλου αν γίνουν το 2027 έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη. Πάντως αυτή η θετική δημοσκοπική ώθηση, μεταφράζεται ήδη σε έντονη κινητικότητα και οργανωτική ετοιμότητα. Σύμφωνα με τις πηγές μου, ο σχεδιασμός προβλέπει τη διεξαγωγή ενός πυκνού δικτύου εκδηλώσεων σε ολόκληρη την επικράτεια με ορίζοντα τις 15 Ιουλίου. Ο άμεσος προγραμματισμός περιλαμβάνει περίπου είκοσι ανοιχτές πολιτικές συγκεντρώσεις, αν και ο μεγάλος, φιλόδοξος στόχος του επιτελείου είναι να φτάσουν τις τριάντα, με τον λόγο να δίνεται στους πολίτες και κάθε φορά δύο τρία στελέχη απ’ όσα βγαίνουν στην τηλεόραση, να παρεμβαίνουν. Σας ενημερώνω για όσους δεν γνωρίζετε ότι ήδη ξεκίνησαν οι δύο πρώτες όπου έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Λιβαδειά. Το ειδικό βάρος αυτής της πολιτικής αντεπίθεσης αναμένεται να πέσει σε δύο γεωγραφικές ζώνες με ιδιαίτερη πολιτική και εκλογική σημασία. Η αρχή γίνεται από τη Θεσσαλονίκη, όπου το «παρών» θα δώσει ο ίδιος ο γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σηματοδοτώντας τη σημασία που δίνεται εκεί. Ενώ στρατηγική «απόβαση» ετοιμάζεται και για την Κρήτη. Εκεί, το κόμμα θα ρίξει στη μάχη τον Γιώργο Βασιλειάδη τον διευθυντή του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος θα πλαισιωθεί από τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Τρία πρόσωπα-έκπληξη θα ανακοινώσει η Αμαλίας

Παράλληλα με τον σχεδιασμό των περιφερειακών εξορμήσεων, το κομματικό επιτελείο προετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρώτη, κομβική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Εκεί πρόκειται να καθοριστεί η επίσημη γραμμή του κόμματος για το επόμενο, κρίσιμο διάστημα. Αλλά επειδή η στήλη είναι του παρασκηνίου σας λέω από καλά ενημερωμένες πηγές, ότι η Αμαλίας στο συρτάρι της έχει τρεις εκπλήξεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν επίσημα κατά τη διάρκεια των εργασιών και αφορούν άμεσα τις υποψηφιότητες για τις Περιφέρειες της χώρας. Οι δύο αφορούν στελέχη που ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την πηγή μου ενώ από την άλλη θα υπάρξει και ένα πρόσωπο «φρεσκάδας»: Μια υποψηφιότητα με έντονο ανανεωτικό προφίλ που δεν έχει άμεση σχέση με την πολιτική και η οποία θα ριχτεί σε μια Περιφέρεια που θεωρείται παραδοσιακά δύσκολη και απαιτητική έδρα.

Μίλησες με Τσίπρα;

Επί τη ευκαιρία να πάω και στη χθεσινή εκρηκτική συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ όπου η μειοψηφία, κυρίως ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς έθεσαν θέμα εάν μίλησε τελικά ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλ. Τσίπρα. Προφανώς όχι. Και αυτό φάνηκε και από την εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που κλώτσησε το τενεκεδάκι λέγοντας ότι η συνεδρίαση της Κ.Ε. θα γίνει από Σεπτέμβριο. Παράλληλα μίλησε με σκληρή γλώσσα απέναντι στη μειοψηφία και άφησε σαφείς αιχμές για όσους αμφισβητούν τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων. Ο Σ. Φάμελλος υπερασπίστηκε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική, ξεκάθαρη και τολμηρή», ενώ υποστήριξε ότι η υλοποίησή της αποτελεί μονόδρομο για την πολιτική επιβίωση και ανασυγκρότηση του κόμματος, ενώ και πάλι αναφέρθηκε με θετικό τρόπο στην ΕΛΑΣ με την επισήμανση ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί απέναντί της.

Τα πυρά της τρόικας

Όπως ήταν λογικό δεν θα έμενε αναπάντητη η τοποθέτηση Φάμελλου και η άτυπη τρόικα Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου απέδωσαν στην ηγεσία ευθύνη για τη δραματική δημοσκοπική υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι το κόμμα από διψήφια ποσοστά βρίσκεται πλέον σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Σκληρός ήταν ο Π. Πολάκης, που μίλησε για επιβεβαίωση του «στρατηγικού αδιεξόδου» της ηγεσίας και ζήτησε την ανατροπή της απόφασης της Κ.Ε. Ο Ν. Παππάς κατηγόρησε την ηγεσία ότι δεν παρουσίασε κανέναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα ούτε εξήγησε την καθοδική πορεία του κόμματος στις δημοσκοπήσεις και η Ρ. Δούρου προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα εντείνει την εσωστρέφεια και περιορίζει τις δυνατότητες αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας του κόμματος. Πάντως η στήλη έμαθε πως θα συγκεντρωθούν υπογραφές για να γίνει το μεθεπόμενο Σάββατο Κ.Ε. αν και δεν το βλέπω πιθανό.

Η ενέργεια του Τσουκαλά

Ευχαριστημένος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με την εκδήλωση που έγινε στο Καλέντζι Αχαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με διάλογο με νέους ανθρώπους, οι οποίοι ανέλυσαν πως βλέπουν σήμερα τον ιστορικό ηγέτη αν και δεν πρόλαβαν να τον ζήσουν. Βέβαια η βραδιά για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ δεν έκλεισε εκεί αφού μετά πήγε σε ένα χωριό της Αχαΐας, την Ερυμάνθεια όπου εκεί, στην κεντρική πλατεία, παρακολούθησε συναυλία. Απ’ ό,τι έμαθα μαζί του στην παρέα ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Κώστας Τσουκαλάς. Πάντως απορώ με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος για το πού βρίσκει όλη αυτή την ενέργεια να τρέχει από το πρωί ως το βράδυ για το ΠΑΣΟΚ.

Η θέση Μηταράκη για το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού

Και να πάω τώρα στη Βουλή και στα της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου χθες άλλος ένας κυβερνητικός βουλευτής, αυτή τη φορά ο Νότης Μηταράκης διαφοροποιήθηκε για το ζήτημα του ασυμβίβαστου βουλευτή – υπουργού. Ο βουλευτής Χίου, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της διατήρησης της στενής σύνδεσης κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης κατά τη συζήτηση της γαλάζιας πρότασης. Παράλληλα εξέφρασε επιφυλάξεις για τη θεσμοθέτηση αναπληρωτών βουλευτών στην περίπτωση που εκλεγμένοι βουλευτές αναλαμβάνουν υπουργικά καθήκοντα, τονίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να εκπροσωπούνται από το πρόσωπο που επέλεξαν με την ψήφο τους. Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτά και τάχθηκε υπέρ της επιλογής των μελών της κυβέρνησης αποκλειστικά από την Εθνική Αντιπροσωπεία, σημειώνοντας ότι σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα οι υπουργοί οφείλουν να προέρχονται από τους εκλεγμένους βουλευτές.

Η ανησυχία του Προέδρου

Το ατύχημα με το πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο ανησύχησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα που επικοινώνησε με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Ο αρμόδιος υπουργός τον διαβεβαίωσε ότι οι δύο χειριστές είναι καλά στην υγεία τους και ότι ήδη έχει σπεύσει στην περιοχή κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για την μεταφορά τους σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Το roadshow του Aktor και το βλέμμα σε Ρουμανία, νερό και παραχωρήσεις

Roadshow σε Λονδίνο, ΗΠΑ και πιθανώς Φρανκφούρτη ακούω ότι ετοιμάζει ο Aktor, στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης νέων ισχυρών επενδυτών. Η επιδίωξη της διοίκησης είναι να φέρει στο μετοχικό κεφάλαιο μετόχους που θα «αγοράσουν» το equity story του ομίλου, το οποίο ξεκινά τώρα και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2031. Στο μέτωπο των παραχωρήσεων, ο Αλέξανδρος Εξάρχου έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη Ρουμανία, όπου ο όμιλος βλέπει σημαντική προοπτική έργων, καθώς η χώρα έχει μεγάλες ανάγκες σε βασικές υποδομές, κυρίως σε σιδηροδρόμους και οδικούς άξονες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τον Αλέξανδρο Εξάρχου ο σιδηροδρομικός διάδρομος από την Κωστάντζα έως την Κωνσταντινούπολη, ενώ στο ραντάρ βρίσκεται και το λιμάνι της Κωστάντζας ως πιθανό έργο παραχώρησης. Στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις πρότυπες προτάσεις και στα μεγάλα έργα που συνδέονται με το νερό. Σε αυτό το πεδίο, ο Εξάρχου στάθηκε στη συνεργασία με τη Suez, αλλά και στις προοπτικές παραχωρήσεων σε έργα ύδρευσης, διαχείρισης νερού και ανακύκλωσης, τομείς που φαίνεται πως μπαίνουν πλέον πιο ψηλά στη στρατηγική ατζέντα του Aktor.

Η AVE ανοίγει χαρτί στα φαρμακεία

Νέο εταιρικό όχημα με φαρμακευτικό άρωμα βάζει μπροστά η AVE του Νίκου Βαρδινογιάννη, καθώς όπως μαθαίνω είναι πλεον γεγονός η AVE Pharma Α.Ε., με έδρα τη βάση του ομίλου στην Παλλήνη και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2,05 εκατ. ευρώ. Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως πλατφόρμα εξαγορών, συνεργασιών ή συμμετοχών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας και του φαρμάκου, δεδομένης της πρόθεσης επέκτασης του ομίλου σε αυτό το πεδίο.

Ο Θεοδωρόπουλος στο Ilisian

Σε τοποθεσία προσέλκυσης προσωπικοτήτων, εκδηλώσεων κάθε λογής και υψηλού ενδιαφέροντος, έχει εξελιχθεί όπως διαπιστώνω το Conrad Athens The Ilisian, η «μετεμψύχωση» του Hilton. Κι αυτό γιατί μόλις πριν λίγες ώρες πήρε το μάτι μου τον πρόεδρο του ΣΕΒ και επικεφαλής του ομίλου Bespoke, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, να περιδιαβαίνει τους διαδρόμους του. Πανταχού παρών και πάντα δραστήριος, ο επιχειρηματίας που αποτελεί παράδειγμα για πολλούς άλλους και μία από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στο χώρο, με τα όσα κατά καιρούς έχει πετύχει. Θυμίζω πως ο πρόεδρος είχε τιμηθεί πριν περίπου ένα μήνα στο The Ilisian, στο συνέδριο του Newsbeast, «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», για την πολυετή προσφορά του στο ελληνικό επιχειρείν.

Το Campaign Lab του Γεράσιμου Ζαγορίτη

Στον χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών κάνει το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα ο Γεράσιμος Ζαγορίτης, γιος του πρώην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Ζαγορίτη. Στις 25 Ιουνίου 2026 συστάθηκε η Campaign Lab Strategic Advisory Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., με έδρα το κέντρο της Αθήνας. Η νέα εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον βρίσκεται στο εύρος των δευτερευουσών δραστηριοτήτων, που απλώνονται από τη στρατηγική διαχείρισης, το marketing, τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις και την παραγωγή προωθητικού περιεχομένου, έως την έρευνα αγοράς, τις δημοσκοπήσεις, την ανάλυση social media και τη χρήση μαζικών δεδομένων.

Οι επενδύσεις του ΑΒ που δεν βγήκαν

Μιλάω με πολλούς και διάφορους και μαθαίνω ότι ορισμένες από τις πιο φιλόδοξες επενδυτικές κινήσεις του ΑΒ Βασιλόπουλου των τελευταίων ετών δεν εξελίχθηκαν όπως είχαν σχεδιαστεί. Το κατάστημα στην πλατεία Κένεντι στο Χαλάνδρι, που φιλοξένησε αρχικά τον ΑΒ και στη συνέχεια τη McDonald’s, δεν κατάφερε να αποκτήσει την εμπορική δυναμική που προσδοκούσαν οι δύο μισθωτές, με αποτέλεσμα αμφότεροι να αποχωρήσουν. Ωστόσο, ούτε το δεύτερο μεγάλο στοίχημα της αλυσίδας, στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισίας, δικαίωσε πλήρως τις αρχικές προσδοκίες. Παρότι το κατάστημα στο Μαρούσι άνοιξε έπειτα από σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, η εμπορική του απόδοση δεν κινήθηκε στα επίπεδα που ανέμενε η διοίκηση. Έτσι, ο ΑΒ αναγκάστηκε να αλλάξει πλεύση, μετατρέποντας μέρος του ακινήτου σε κόμβο εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών παραγγελιών και περιορίζοντας τον χώρο πώλησης. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ακόμη και τα πλέον προβεβλημένα εμπορικά σημεία δεν αποτελούν εγγύηση επιτυχίας, οδηγώντας τις μεγάλες αλυσίδες σε πιο προσεκτική αξιολόγηση των νέων επενδύσεων και σε μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία των καταστημάτων τους.

Από τη ΔΕΘ στην ΚΑΘ ο Ποζρικίδης

Από τα περίπτερα, τις κορδέλες και τα διεθνή εκθεσιακά ραντεβού της ΔΕΘ-Helexpo, ο Κυριάκος Ποζρικίδης μετακομίζει σε ένα κρίσιμο πεδίο. Ο λόγος για την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης. Από την 1η Ιουλίου 2026 αναλαμβάνει πρόεδρος της ΚΑΘ, ανοίγοντας νέα διοικητική σελίδα για έναν οργανισμό που μυρίζει καθημερινότητα, εμπόριο, νωρίς το πρωί και πολλά τελάρα. Η επιλογή του έχει ζουμί, γιατί ο Ποζρικίδης δεν έρχεται από τα μανάβικα και τις αποθήκες, αλλά από τον κόσμο των εκθέσεων, των διεθνών επαφών και της διοίκησης μεγάλων οργανισμών. Με πολυετή θητεία στη ΔΕΘ-Helexpo, ξέρει από εξωστρέφεια, logistics, κόσμο, κίνηση και διαχείριση απαιτητικών χώρων. Το κοινό είναι ότι και η ΔΕΘ αλλά και η ΚΑΘ ανήκουν στο Υπερταμείο. Ωστόσο είναι άλλο να οργανώνει κανείς εκθέσεις και άλλο να μπαίνει στην αγορά.