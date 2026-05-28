Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ, τιμήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου του Newsbeast με τίτλο «Ηγεσία και Εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο» για την πολυετή προσφορά του στο ελληνικό επιχειρείν, συμμετέχοντας στη συνέχεια σε μία ουσιαστική συζήτηση για την επιχειρηματικότητα, την παραγωγικότητα, την αγορά εργασίας και τον ρόλο των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος ευχαρίστησε για τη βράβευση και στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια που γίνεται στον ΣΕΒ για τη διαμόρφωση καλύτερων εργασιακών σχέσεων, δίνοντας έμφαση στη συνεννόηση και την αλληλοκατανόηση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.

«Γεια σας, καλημέρα. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, Νίκο μου, να ευχαριστήσω θερμά το Newsbeast και τους ανθρώπους που αποφασίσατε να μου δώσετε αυτή την τιμητική πλακέτα, η οποία για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, γιατί, όπως ξέρουν οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί στον ΣΕΒ, αλλά και η υπουργός μας, τα εργασιακά ήταν πάντα ένας χώρος ο οποίος με έθελγε.

Γοητεύτηκα από αυτά όταν μπήκα στον ΣΕΒ και συνάντησα έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει πια στη ζωή, τον Νίκο Αναλυτή.

Και διαπίστωσα ότι ο Νίκος είχε την ικανότητα να αντιμετωπίζει το θέμα εργασία και εργοδότης με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήμουν κι εγώ πιτσιρικάς, ήμουν τριάντα χρονών. Κατάλαβα ότι βλέπει το θέμα συνεργασία εργαζομένων, εργοδοτών και τα λοιπά με έναν τρόπο που τότε δεν ήταν της μόδας.

Έτσι λοιπόν μπορώ να πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου παιδί του και προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια, και είναι αρκετά, είναι πάνω από δεκατρία, δεκατέσσερα χρόνια τώρα που έχω την ευθύνη των εργασιακών του ΣΕΒ και σαν αντιπρόεδρος προηγουμένως. Προσπάθησα όσο μπόρεσα να ακολουθήσω το δικό του παράδειγμα και να δείξουμε όλοι μαζί στις επιχειρήσεις ότι μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ο καλύτερος τρόπος είναι η συνεννόηση, είναι η αλληλοκατανόηση και είναι και η διάθεσή μας να βρούμε κοινές λύσεις.

Το να είμαστε σε μια μόνιμη αντιπαράθεση… Θέλω να θυμίσω στους μεγαλύτερους σε αυτό το τραπέζι τα χρόνια που οι απεργίες γίνονταν στην Ελλάδα, γιατί περάσαμε και από αυτές τις φάσεις. Έχουμε ζήσει απεργία που κηρύχθηκε για τον αδελφό λαό της Νικαράγουα.

Έχουμε ζήσει απεργίες για χώρες και για πολιτισμούς που οι περισσότεροι εργαζόμενοι που απεργούσαν, αν τους ρωτάγαμε σε ποια ήπειρο είναι, το πενήντα τοις εκατό θα το πετύχαινε. Και ήταν οι εποχές που απλώς ήμασταν σε αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση, σε μια τοξικότητα και σε μια κατάσταση η οποία δεν οδηγούσε πουθενά.

Γι’ αυτό λοιπόν αυτή η πλακέτα έχει ιδιαίτερη αξία για μένα και σας ευχαριστώ πολύ.», τόνισε ο κ. Θεοδωρόπουλος, αμέσως μετά τη βράβευσή του.

Είχε προηγηθεί η ομιλία του CEO του Newsbeast, Βασίλη Δημαράκη, για τη βράβευση του Προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, στην οποία επισήμανε:

Κυρίες και κύριοι,

Στο σημείο αυτό του σημερινού συνεδρίου του Newsbeast, «Ηγεσία & Εργασία: Επενδύοντας στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο», περνάμε σε μια βράβευση με ξεχωριστό συμβολισμό. Ένα συνέδριο που έχει στο επίκεντρό του την ηγεσία, την εργασία και κυρίως τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσε παρά να αναδείξει πρόσωπα που, μέσα από τη διαδρομή τους, έχουν αποδείξει στην πράξη τι σημαίνει όραμα, συνέπεια, επιχειρηματική τόλμη και επένδυση στους ανθρώπους.

Η ηγεσία, άλλωστε, δεν κρίνεται μόνο από αποφάσεις και αποτελέσματα, αλλά από την ικανότητα να δημιουργείς, να εξελίσσεσαι και να εμπνέεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή βράβευση αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς αφορά έναν άνθρωπο με μακρά, συνεπή και δημιουργική πορεία στον επιχειρηματικό χώρο.

Σήμερα μαζί μας βρίσκεται ένας άνθρωπος με άκρως επιτυχημένη επιχειρηματική δράση επί πέντε ολόκληρες δεκαετίες. Από πολύ νεαρή ηλικία έδειξε την κλίση του στο επιχειρείν, καταφέρνοντας να τη μετατρέψει σε σταθερή πορεία δημιουργίας και ανάπτυξης. Όταν ήταν 10 ετών, περνούσε τον ελεύθερο χρόνο του στην εταιρεία γαλακτοκομικών που διατηρούσε ο πατέρας του, βλέποντας και μαθαίνοντας από «πρώτο χέρι» τη δουλειά. Μια εμπειρία που στην πορεία, του φάνηκε υπερπολύτιμη.

Στη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν, το όνομά του συνδέθηκε με δεκάδες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους, σε μια σειρά από κλάδους της οικονομίας. «Δεν έχω κάνει καμία επιχείρηση ποτέ στη ζωή μου μόνος», έχει δηλώσει στο παρελθόν και η ικανότητά του να συνεργάζεται ομαδικά και αρμονικά με Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες είναι κάτι που τον ξεχωρίζει στον χώρο του επιχειρείν.

Η διαδρομή του χαρακτηρίζεται από διορατικότητα και ικανότητα προσαρμογής στις εξελίξεις, με σταθερή έμφαση στην καινοτομία και στη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Παράλληλα, έχει αναδείξει με συνέπεια τη σημασία της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα, ως στοιχείο στρατηγικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Σημείο αναφοράς στη δημόσια τοποθέτησή του αποτελεί η θέση του πως «ο σεβασμός αποτελεί τη λέξη-κλειδί στο επιχειρείν. Σεβασμός προς όλους τους stakeholders μιας επιχείρησης», μια προσέγγιση που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη σχέση επιχείρησης και ανθρώπινου δυναμικού, θέτοντας στο επίκεντρο την αξία της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης.

Κυρίες και κύριοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς σήμερα, να απονέμουμε βραβείο για την αξιομνημόνευτη πορεία και τις ηγετικές επιχειρηματικές ικανότητες, στον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κύριο Σπύρο Θεοδωρόπουλο.

Κύριε Θεοδωρόπουλε, η διαδρομή σας αποτελεί παράδειγμα επιχειρηματικής συνέπειας, δημιουργίας και προσφοράς. Μια διαδρομή που δείχνει ότι η πραγματική ηγεσία δεν μετριέται μόνο με την επιτυχία, αλλά και με το αποτύπωμα που αφήνει στους ανθρώπους, στις επιχειρήσεις και στη χώρα.

Με μεγάλη χαρά και εκτίμηση, λοιπόν, σας καλώ να υποδεχτούμε με ένα θερμό χειροκρότημα τον κύριο Σπύρο Θεοδωρόπουλο.