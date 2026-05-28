Η Ζωζώ Σαπουντζάκη γιόρτασε τα γενέθλιά της, συμπληρώνοντας 93 χρόνια ζωής, με την ίδια να παραμένει μία από τις πιο λαμπερές και αγαπητές παρουσίες του ελληνικού θεάματος.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», η Ζωζώ Σαπουντζάκη γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον make up artist, Πέτρο Τσαμπούκο, να δημοσιεύει μια κοινή φωτογραφία τους στο Instagram. «Χρόνια καλά στην πιο υπέροχη βασίλισσα», σημειώθηκε στη λεζάντα.

Σημειώνεται ότι ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος «έφυγε» από την ζωή πριν από περίπου 4 μήνες, όμως η ίδια δεν το γνωρίζει για να μην επιβαρυνθεί η υγεία της.