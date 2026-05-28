Τη βασική διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου σε σημερινές της δηλώσεις, υπογραμμίζοντας πως από τη μία έχουμε μία κυβέρνηση που εστιάζει διαρκώς στο να προχωρούν ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και από την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση που επιμένει σε μία «επικοινωνιακή προσέγγιση χωρίς περιεχόμενο».

Η ίδια μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 27 Μαΐου στο Action 24, ερωτώμενη για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «αν ο στόχος του ήταν να προκαλέσει θόρυβο γύρω από το όνομα κόμματος, σε σημαντικό βαθμό το πέτυχε» προσθέτοντας πως «ο κ. Τσίπρας τόσο με το περίφημο rebranding όσο και με το βιβλίο “Ιθάκη” φαίνεται πως πλέον του αρέσει να στέκεται πολύ στην επικοινωνία, στο περιτύλιγμα και όχι στο περιεχόμενο».

Η Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε πως επί της ουσίας «είδαμε μια βουτιά στο παρελθόν και γενικόλογα, ευχολόγια χωρίς κανένα περιεχόμενο» προσθέτοντας πως «ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί για τις θέσεις του στο παρελθόν και αυτό που είδαμε δεν ήταν τίποτα άλλο από μια επιμονή προσωπικής δικαίωσης που είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την κοινωνία».

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και τον τρόπο που πολιτεύεται, η Αλεξάνδρα Σδούκου σημείωσε ότι «αν από τα δέκα λεπτά σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, τα εννέα αφιερώνονται σε τοξικές αναφορές και ένα λεπτό στα θέματα που αφορούν τους πολίτες τότε εξηγεί γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο χαμηλά στην αξιολόγηση του ως αντιπολίτευση».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε την μήνυση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, σχολιάζοντας ότι «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει κατηγορήσει τους πάντες και τα πάντα» και «είναι πρωτάκουστο να απαντά με μηνύσεις στην πολιτική κριτική ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν η Νέα Δημοκρατία συμπεριφερόταν έτσι θα έπρεπε να του κάνει συνεχώς μηνύσεις, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και ο κ. Γεωργιάδης, καλοδεχούμενη και όλα θα αποδειχθούν στο δικαστήριο».

Τέλος, η Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε ότι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα υπόλοιπα κόμματα, έγκειται στον προγραμματικό της λόγο.

Υπογράμμισε ότι «από τη μια είδαμε γενικότητες και παρωχημένο λόγο και από την άλλη είδαμε χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνομιλεί για ζητήματα υγείας, τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και την αναβάθμιση συνολικά του συστήματος. Για τις επενδύσεις στον τομέα, για την προληπτική ιατρική και την υγιή γήρανση, για όσα φέρνει το μέλλον με πιο εξειδικευμένες θεραπείες», καταλήγοντας πως «εμείς θέλουμε να πείσουμε με το σχέδιό μας τους πολίτες, θέλουμε θετική ψήφο για το πρόγραμμά μας και όχι απλά να κερδίσουμε επειδή η αντιπολίτευση δεν μπορεί να παράγει πολιτική».