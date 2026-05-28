«Οι εταιρείες Chevron και Helleniq Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση περιοχή 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιονίου Πελάγους. Παράλληλα υπέβαλαν και αίτημα και προς τη ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων και ενεργειακών πόρων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από την Helleniq Energy στη Chevron για την ίδια παραχώρηση», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για την κριτική του Κώστα Καραμανλή όσον αφορά στα εθνικά θέματα αλλά και τις υποκλοπές, για το νέο κόμμα Τσίπρα και για τις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ ότι ΝΔ και ΕΛΑΣ έχουν προχωρήσει σε μυστική συμφωνία.

Ειδικά για το τελευταίο ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Νομίζω ότι η απάντηση είναι μια φράση που ακούμε αυτή την εποχή το «ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες». Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός και μετατρέπεται σε κόμμα διαμαρτυρίας που υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι ψεκασμένοι θα ζήλευαν. Το να θεωρείς ότι υπάρχει μυστική συμπαιγνία ανάμεσα σε Μαξίμου και Τσίπρα αδικείς τον εαυτό σου».

Για το αν υπάρχει ενόχληση στη ΝΔ για το όνομα ΕΛΑΣ που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο του κόμμα απάντησε: «Το όνομα που επέλεξε ο κ. Τσίπρας είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στο νέο κομματικό φορέα και τον ίδιο. Ενώ η χώρα θέλει να πάει μπροστά ο κ. Τσίπρας και με την ρητορική που επιλέγει θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που οφείλουμε να αναδείξουμε. Το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τους πολίτες είναι το όνομα ενός κόμματος. Ο κόσμος θέλει απαντήσεις στα προβλήματα. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεσμεύεται για αξιοπρεπή ζωή, κι εμείς θέλουμε παγκόσμια ειρήνη. Ουσία θέλει η κοινωνία».

Όσον αφορά στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Δεν θα αντιπαρατεθώ ποτέ με τους πρώην πρωθυπουργούς και τους πρώην προέδρους του κόμματος. Η αλήθεια για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα αποτυπώνεται στην έκθεση της Κομισιόν με 4 συστάσεις ενώ άλλες χώρες έχουν πολύ περισσότερες. Η μεγάλη εικόνα στη χώρα μας είναι ότι πριν από την δική μας διακυβέρνηση λειτουργούσαν παραυπουργεία δικαιοσύνης. Προφανώς όλα αυτά πρέπει να αναδεικνύονται. Το ζήτημα των υποκλοπών κανείς δεν το υποτίμησε και είναι στη δικαιοσύνη. Όταν μιλάμε για κράτος δικαίου και συγκρίνουμε κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν τις επίσημες εκθέσεις που δεν έχουν κομματικό χρωματισμό».

Ειδικά για το θέμα της φημολογίας περί νομοσχεδίου για την «Γαλάζια Πατρίδα» στην Τουρκία τόνισε: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχυροποιεί τη χώρα χωρίς τυμπανοκρουσίες και ψευτοπατριωτικές κορώνες. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορείται μια κυβέρνηση γιατί δεν κινείται απέναντι σε δημοσιεύματα και φήμες. Έχουμε πει ωστόσο ότι η μονομερής νομοθέτηση δεν παράγει αποτελέσματα επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Θα απαντήσουμε δεόντως όταν χρειαστεί. Πράξεις θέλουμε και όχι λόγια. Από λόγια ο κόσμος χόρτασε».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι για επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ενώ αναφορικά με το ουκρανικό drone που βρέθηκε στη Λευκάδα είπε ότι τα συμπεράσματα είναι στο γραφείο του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών και άμεσα θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες. «Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης άρα αντιλαμβάνεστε ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες», τόνισε χαρακτηριστικά.