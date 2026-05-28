Διχασμένη εμφανίζεται η ιταλική κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τη γερμανική πρόταση για καθεστώς “συνδεδεμένης συμμετοχής” της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισε ότι «η Ρώμη τάσσεται υπέρ μιας πορείας η οποία θα οδηγήσει την Ουκρανία εντός της Ένωσης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν άλλες υποψήφιες χώρες, ότι υπάρχουν τα Βαλκάνια».

«Για μας τα Βαλκάνια αποτελούν προτεραιότητα. Η Ουκρανία και η Μολδαβία πρέπει να ακολουθήσουν έναν συγκεκριμένο δρόμο, πρέπει να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και να σεβαστούν τους κανόνες για να μπορέσουν να ενταχθούν στην ΕΕ. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί για να τις βοηθήσουμε», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Η Λέγκα του υπουργού Μεταφορών και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, όμως, έχει διαφορετική άποψη και σε γραπτή ανακοίνωσή της ανέφερε σχετικά:

«Η Λέγκα είναι εντελώς αντίθετη σε κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από το ότι δεν διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις – τις οποίες άλλες χώρες διαθέτουν ή βρίσκονται πολύ κοντά στο να τις αποκτήσουν έπειτα από χρόνια προσπαθειών – η είσοδος του Κιέβου στην Ένωση θα αποτελούσε μια τεράστια οικονομική και κοινωνική ζημιά».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και το κόμμα της «Αδέλφια της Ιταλίας» έως τώρα δεν έχουν λάβει επίσημα θέση. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η Μελόνι θα προσπαθήσει να στείλει ένα θετικό μήνυμα στην Ουκρανία – αλλά χωρίς άμεσες δεσμεύσεις – και ότι είναι πιθανό να αναφερθεί αναλυτικά στο όλο θέμα λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης και 19ης Ιουνίου.