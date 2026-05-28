«Το 52% των επιχειρήσεων θεωρούν μεγαλύτερη πρόκληση το εργοδοτικό κόστος», ανέφερε η Λήδα Σγουράκη, Director, Professionals & Enterprise HR Services της Randstad Hellas, παρουσιάζοντας μεγάλη έρευνα για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο». Τη συζήτηση συντόνισε ο Κωστής Καπόπουλος, Co-Founder, W2 Strategy.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για έρευνα γνώμης που βασίστηκε σε συνεντεύξεις και συλλογή στοιχείων από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, αποτυπώνοντας τις αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες και στις προσδοκίες εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Η κυρία Σγουράκη σημείωσε ότι «τα ταλέντα αναζητούν μια καλύτερη μισθολογική κατάσταση», ενώ πρόσθεσε πως η μεγαλύτερη πρόκληση στις προσλήψεις ενδέχεται να είναι το ότι οι προσδοκίες τους δεν θα είναι ρεαλιστικές.

Αναφερόμενη στη Generation Z, υποστήριξε ότι «είναι πιο ανυπόμονη, πιο τολμηρή και θέλει περισσότερα χρήματα, πιο γρήγορα», ενώ εξήγησε ότι η αυξημένη κινητικότητα στην αγορά εργασίας συνδέεται κυρίως με την αναζήτηση καλύτερων αποδοχών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τομέα της τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο είναι «στους πιο υψηλά αμειβόμενους», καθώς «υπάρχει υπεραξία στην αγορά της τεχνολογίας, επειδή μεταβάλλεται πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο κλάδο».

Σχετικά με τα μοντέλα εργασίας, τόνισε ότι η απομακρυσμένη εργασία εξακολουθεί να αποτελεί «deal breaker», ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, «τα ταλέντα πηγαίνουν σε μία εργασία για τις αποδοχές και παραμένουν για την ευελιξία».

Παράλληλα, ανέφερε ότι καταγράφεται τάση επιστροφής στα γραφεία, καθώς πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι λείπουν κρίσιμες δεξιότητες και επαφή μεταξύ των εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, «το 26% του δείγματος δείχνει ότι οι εταιρείες διεκδικούν να γυρίσουν στο γραφείο οι εργαζόμενοι».

Η κυρία Σγουράκη υποστήριξε επίσης ότι «η ΑΙ έχει περάσει από τη θεωρία στην πράξη» και ότι ειδικά οι τεχνολογικές εταιρείες εφαρμόζουν ήδη τα νέα εργαλεία στην καθημερινή λειτουργία τους.

Αναφερόμενη στο talent gap, σημείωσε ότι πολλές από τις δεξιότητες που ζητούν σήμερα οι επιχειρήσεις «δεν υπάρχουν σε αφθονία στην αγορά», με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί να επιλέγουν να επενδύουν στην εκπαίδευση και εξέλιξη των ίδιων των εργαζομένων τους. «Ιδανικό είναι να κρατήσω τον συνεργάτη και να τον εκπαιδεύσω σε σχέση με το κυνήγι του ταλέντου», ανέφερε.

