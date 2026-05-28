Ολοκληρώθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο που καταγράφηκε σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενή, ώστε να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο χειρουργείο.

Ο διοικητής του ογκολογικού νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι, Θεόδωρος Τσουρούλας, δήλωσε ότι «προκύπτουν στοιχεία πειθαρχικής δίωξης και το πόρισμα σήμερα αποστέλλεται στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ, γιατί προέκυψαν στοιχεία».

Επίσης, τόνισε ότι συνεχίζεται η αναστολή καθηκόντων του αναισθησιολόγου, ενώ δεν θα πληρώνεται και από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» που παρουσίασε το πόρισμα της ΕΔΕ, ο αναισθησιολόγος δεν εμφανιζόταν να απολογηθεί, μέχρι που πιέστηκε, οπότε και παρουσιάστηκε.

Πλέον, έχει αποπεμφθεί από το νοσοκομείο, ενώ σε ενάμιση μήνα βγαίνει σε σύνταξη, την οποία ενδεχομένως μπορεί να μην λάβει.

Η εκπομπή του Star ανέφερε ότι παρότι έχει πληρώσει εισφορές όσα χρόνια εργάζεται, σε περίπτωση που καταδικαστεί και τελεσιδικήσει η απόφαση σε βάρος του δεν θα μπορέσει να πάρει σύνταξη. Αυτό θα συμβεί, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής το Δημόσιο δεν θα δώσει σύνταξη, αν ο αναισθησιολόγος καταδικαστεί τελεσίδικα για χρηματισμό.